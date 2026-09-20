Đắk Lắk đặt mục tiêu xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 4 tháng cuối năm

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.

Sầu riêng là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt hơn 143.254 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 64,7% kế hoạch năm. Kết quả này vượt hơn 384 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng dự kiến.

Cùng thời gian, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 2.062 triệu USD, tăng 1,76% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 67% kế hoạch năm. Các mặt hàng có thế mạnh như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, ca cao và mật ong tiếp tục đóng góp vào hoạt động xuất khẩu.

Dù duy trì tăng trưởng, hoạt động thương mại vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Các thị trường nhập khẩu ngày càng nâng cao yêu cầu về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh. Trong khi đó, năng lực chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và hạ tầng logistics chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng nâng giá trị, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Trước yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm, Đắk Lắk đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng còn lại đạt hơn 78.148 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng cuối năm phấn đấu đạt 1.015 triệu USD.

Để thúc đẩy sức mua, tỉnh tập trung triển khai các chương trình khuyến mại, huy động sự tham gia của trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hệ thống bán lẻ. Bên cạnh hoạt động khuyến mại, Đắk Lắk chú trọng kết nối cung cầu, mở rộng kênh phân phối cho sản phẩm địa phương. Các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại những trung tâm kinh tế lớn. Qua đó, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tiếp cận nhà phân phối và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Chuyển đổi số trong thương mại cũng là một hướng đi được tỉnh quan tâm. Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được hỗ trợ đưa nông sản, sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử, nền tảng bán hàng trực tuyến và tổ chức bán hàng qua phát trực tiếp (livestream). Hoạt động này góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, bổ sung kênh tiêu thụ bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống.

Đắk Lắk thúc đẩy sức mua, tập trung triển khai các chương trình khuyến mại, huy động sự tham gia của trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hệ thống bán lẻ.

Để nâng cao hiệu quả bán hàng trên môi trường số, tỉnh đẩy mạnh tập huấn kỹ năng tiếp thị số, quản lý đơn hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc. Việc hỗ trợ gắn với nhu cầu thực tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giúp nâng khả năng giới thiệu sản phẩm và tổ chức tiêu thụ hàng hóa.

Đối với xuất khẩu, Đắk Lắk tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), tiếp cận thông tin thị trường và yêu cầu của đối tác nhập khẩu. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hướng đến mở rộng đầu ra, đồng thời nâng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường.

Với cà phê, sầu riêng và những ngành hàng chủ lực, tỉnh chú trọng kết nối doanh nghiệp với nhà nhập khẩu, nhà rang xay, chuỗi phân phối quốc tế. Cùng với tìm kiếm đối tác, việc kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu, quy trình thu hoạch, đáp ứng yêu cầu về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được đặt ra nhằm bảo đảm điều kiện xuất khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm OCOP và hội nghị kết nối cung cầu. Sở cũng được giao hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng kênh phân phối, ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến và xây dựng thương hiệu.Trong lĩnh vực xuất khẩu, Sở cung cấp thông tin thị trường, rào cản kỹ thuật, hướng dẫn khai thác ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do; kết nối doanh nghiệp với đối tác nhập khẩu. Việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), hướng dẫn đáp ứng quy tắc xuất xứ được thực hiện kịp thời, bảo đảm hoạt động xuất khẩu thông suốt.Sở đồng thời theo dõi cung cầu, phối hợp bảo đảm nguồn hàng thiết yếu, ổn định thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống găm hàng, tăng giá bất hợp lý.