Ngày 13/11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái vừa có văn bản chỉ đạo thống nhất chọn kịch bản trung bình, phấn đấu thu hút 199.701,5 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Theo mục tiêu đề ra, năm 2026 tỉnh phấn đấu thu hút 13.046 tỷ đồng; năm 2027 đạt 27.027,9 tỷ đồng. Các năm 2028, 2029 và 2030 lần lượt hướng tới khoảng 42.577,2 tỷ đồng, 41.267,7 tỷ đồng và 75.782,7 tỷ đồng.

Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút gần 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đến năm 2030 (Ảnh: N.H).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2027, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk tập trung thu hút khoảng 20.087,9 tỷ đồng từ các dự án thứ cấp tại khu công nghiệp; đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 2 và Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng khoảng 6.740 tỷ đồng. Đồng thời, thu hút khoảng 200 tỷ đồng từ các dự án mới tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý làm việc với các nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Công nghệ cao Phú Yên và Phú Xuân để thống nhất tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và đầu tư hạ tầng. Đơn vị cũng được giao rà soát tình trạng pháp lý Bến cảng Bãi Gốc, đề xuất phương án xử lý và xúc tiến nhà đầu tư mới theo quy hoạch, thẩm quyền.

Về sản xuất công nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu quý IV/2026 đạt 7.961 tỷ đồng, cả năm đạt 27.960 tỷ đồng, tăng 19,57% so với năm 2025. Năm 2027, giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 33.552 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2026.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, thẩm định và trình phê duyệt các hồ sơ quy hoạch đủ điều kiện; ưu tiên 4 đồ án đang thực hiện, gồm điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị dịch vụ ven biển, quy hoạch phân khu Vũng Rô - Hòn Nưa, Khu đô thị Hòa Hiệp và Trung tâm kho vận ICD Đông Hòa.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phải gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Ban Quản lý trước ngày 5 hằng tháng. Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8. Trong đó, vốn thu hút, vốn đầu tư thực hiện và giá trị sản xuất công nghiệp phải được theo dõi riêng, bảo đảm số liệu có căn cứ, không trùng lặp.