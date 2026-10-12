Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút 400 dự án đầu tư giai đoạn 2026-2030

Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng và logistics. (Ảnh minh họa)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, hướng tới đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả, lấy nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ.

Theo Đề án, trong giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk đặt mục tiêu thu hút từ 350-400 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt từ 12 tỷ USD trở lên. Qua đó, tỉnh góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn này.

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế gắn với không gian phát triển cao nguyên - duyên hải. Các lĩnh vực trọng tâm gồm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, logistics, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để thực hiện các mục tiêu, Đề án xác định 7 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng rà soát, đồng bộ quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp và khu nông nghiệp công nghệ cao; chuẩn hóa hồ sơ dự án trọng điểm, xây dựng Bản đồ số xúc tiến, quản lý đầu tư.

Đắk Lắk cũng định hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; chuyển từ xúc tiến đại trà sang xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng kết nối vùng cao nguyên - duyên hải, hạ tầng khu kinh tế, cảng biển và logistics; đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, FDI và hợp tác công tư (PPP).

Đề án đồng thời ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; hạn chế dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030 khoảng 47,572 tỷ đồng, trong đó năm 2026 dự kiến khoảng 8,172 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối tham mưu tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.