Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-10,2%, dồn lực tăng tốc trong quý IV năm 2026

Toàn cảnh Hội nghị Bao chấp hành lần thứ Tám.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP quý III ước tăng 8,66%; tính chung 9 tháng tăng 8,22%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,96%; công nghiệp và xây dựng tăng 12,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,75%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,22%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 12.600 tỷ đồng, bằng 73,77% dự toán. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 46.100 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; riêng vốn ngoài nhà nước tăng 20,1%.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 8,3 triệu lượt khách, tăng gần 36%. Toàn tỉnh có khoảng 2.800 doanh nghiệp thành lập mới.

Đại biểu tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Công tác xúc tiến đầu tư ghi nhận kết quả tích cực, với tổng vốn đăng ký được thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong 396 dự án tồn đọng, vướng mắc được rà soát, tỉnh đã tháo gỡ cho 258 dự án, đạt 65,2%. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản đề ra 9,16%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 46,11% kế hoạch chi tiết; thu từ đất đạt 40,74% kịch bản năm. Thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chưa đạt kỳ vọng.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10-10,2%, quý IV/2026 phải đạt mức tăng khoảng 13%. Các ngành, địa phương được yêu cầu rà soát lại kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực, xác định rõ dư địa sản xuất, kinh doanh và những dự án có khả năng đóng góp ngay trong những tháng cuối năm.

Nhiệm vụ được cụ thể hóa theo tuần, tháng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan liên quan phải hoàn thành phân bổ chi tiết số vốn còn lại trước ngày 15/10/2026; đồng thời rà soát các dự án giải ngân chậm để điều chuyển vốn sang công trình có khả năng giải ngân tốt hơn.

Tỉnh yêu cầu kiểm tra tiến độ từng dự án từ giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thi công đến nghiệm thu, thanh toán, hạn chế tình trạng vốn đã bố trí nhưng chưa chuyển hóa thành khối lượng thực hiện.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung tại các công trình quan trọng như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn 3; tuyến đường ven biển Tuy An - Tuy Hòa; tuyến kết nối Bãi Gốc - Quốc lộ 1 - Vân Phong. Tỉnh cũng chuẩn bị các điều kiện phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thúc đẩy các dự án giao thông liên vùng và danh mục 48 công trình trọng điểm.

Đối với các dự án tồn đọng, tỉnh phấn đấu xử lý 138 dự án còn lại trong năm 2026. Cùng với đó, tiếp tục rà soát quỹ đất, tài sản công và các dự án nhà ở xã hội để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu chuyển các mục tiêu, nhiệm vụ thành kết quả cụ thể. Hiệu quả điều hành cần được thể hiện qua tiến độ dự án, tỷ lệ giải ngân, số dự án được tháo gỡ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.