Đắk Lắk đặt mục tiêu để thu hút 400 dự án, tổng vốn khoảng 1 triệu tỷ đồng vào năm 2030

Nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu quy hoạch Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3190/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đề án đặt mục tiêu đổi mới toàn diện công tác thu hút đầu tư theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả, lấy nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ. Qua đó, tỉnh hướng tới nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế.

Thu hút đầu tư theo lợi thế cao nguyên - duyên hải

Theo Đề án, trong giai đoạn 2026 - 2030, Đắk Lắk phấn đấu thu hút từ 350 - 400 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt từ 12 tỷ USD trở lên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn này.

Tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, gắn với không gian phát triển cao nguyên - duyên hải. Các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng, kinh tế biển, logistics, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để đạt mục tiêu đề ra, Đề án xác định 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, tỉnh sẽ rà soát, đồng bộ quy hoạch; chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao; chuẩn hóa hồ sơ các dự án trọng điểm và xây dựng Bản đồ số xúc tiến, quản lý đầu tư.

Đắk Lắk đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. Hoạt động xúc tiến đầu tư được chuyển từ xúc tiến đại trà sang có trọng tâm, trọng điểm theo chuỗi giá trị, đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

Ưu tiên dự án xanh, công nghệ tiên tiến

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kết nối vùng cao nguyên - duyên hải, hạ tầng khu kinh tế, cảng biển và logistics. Tỉnh cũng đa dạng hóa nguồn lực đầu tư từ vốn ngân sách, FDI và hình thức đối tác công tư (PPP).

Cùng với phát triển hạ tầng, Đắk Lắk chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. Công tác đào tạo nghề sẽ được gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời xây dựng văn hóa phục vụ nhà đầu tư chuyên nghiệp, chủ động tìm kiếm và kết nối những nhà đầu tư phù hợp.

Đề án đặt mục tiêu xây dựng Bản đồ số xúc tiến đầu tư tích hợp quy hoạch, quỹ đất và hạ tầng; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đầu tư thống nhất, phát triển cổng thông tin đầu tư đa ngôn ngữ và bảng điều hành số.

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; hạn chế dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Đắk Lắk cũng sẽ tăng cường hợp tác với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức xúc tiến đầu tư trong, ngoài nước; phát huy vai trò của doanh nghiệp tại chỗ trong kết nối chuỗi cung ứng và thu hút các dự án vệ tinh.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 47.572.000.000 đồng, trong đó năm 2026 dự kiến khoảng 8,172 tỷ đồng, được phân bổ cho các nhóm hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức triển khai Đề án; chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk, các sở, ngành chuyên môn và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn.