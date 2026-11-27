Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tiềm năng di sản địa chất và triển vọng xây dựng Công viên địa chất UNESCO Phú Yên"

Công viên địa chất UNESCO Phú Yên có tiềm năng lớn

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk; đại diện Ban điều hành Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO thế giới, Hội đồng CVĐCTC UNESCO Nhật Bản, Mạng lưới CVĐCTC UNESCO Trung Quốc; cùng đại diện các CVĐCTC trong nước gồm: Cao nguyên đá Đồng Văn, Lạng Sơn, Cao Bằng và Đắk Nông, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế và đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện các giá trị nổi bật về di sản địa chất, đa dạng sinh học cũng như bản sắc văn hóa bản địa của khu vực Phú Yên. Trên cơ sở tham vấn kinh nghiệm quốc tế và mô hình vận hành từ các địa phương đi trước, Hội thảo thống nhất lộ trình hành động nhằm sớm hoàn thiện các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO trong thời gian tới.

Các đại biểu đánh giá về tiềm năng Công viên địa chất UNESCO Phú Yên

Nhận định về định hướng phát triển, chuyên gia Guy Martini (Pháp) nhấn mạnh Công viên địa chất Phú Yên phải được vận hành như một thực thể di sản thống nhất và đa dạng, thay vì chỉ là phép cộng của những điểm đến đơn lẻ. Theo ông, địa phương đã có sẵn nền tảng vững chắc và đây là thời điểm cần hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể.

Đồng quan điểm về tính bền vững, GS. Zhang Jianping (Trung Quốc) cho rằng sự thành công của mô hình này đòi hỏi sự đồng lòng từ ba trụ cột: chính quyền, cộng đồng và giới chuyên gia. Ông lưu ý quá trình xây dựng công viên địa chất cần sự chuẩn bị dài hạn, kiên trì và chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình đã thành công trên thế giới.

Hòn Yến, một trong những địa danh nằm trong Công viên địa chất Phú Yên

Công viên địa chất Phú Yên thành lập năm 2024, rộng khoảng 2.927 km², nay thuộc 22 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk. Theo Báo cáo đề dẫn của Sở VHTTDL, vùng đất này lưu giữ hơn 1,8 tỉ năm lịch sử vỏ Trái Đất, với ít nhất sáu nhóm di sản địa chất có tiềm năng tầm quốc tế: dấu tích lục địa cổ Gondwana, rìa lục địa Mesozoi, đứt gãy sâu Sông Ba, núi lửa trẻ, hệ thống vịnh – đầm phá và cảnh quan granit.

Những cái tên quen thuộc như Gành Đá Đĩa, Hòn Yến, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, núi Đá Bia vì thế được đặt trong một câu chuyện chung.

Đá nuôi dưỡng văn hóa

Lợi thế của Phú Yên còn nằm ở sự gắn kết giữa địa chất, sinh thái và văn hóa: di tích Champa, đàn đá – kèn đá Tuy An, lễ hội cầu ngư, bánh tráng Hòa Đa, hàng rào đá và duối cổ thụ giữ đất, chắn gió. Đề tài cấp quốc gia đã kiểm kê 288 di sản, trong đó có 139 di sản văn hóa vật thể và 20 yếu tố phi vật thể.

Khảo sát giếng đá trong Công viên địa chất Phú Yên

Các nhà khoa học khảo sát Công viên địa chất Phú Yên

Ở đây, đá đi vào văn hóa rất cụ thể: bia chữ Phạn Chợ Dinh khắc ngay trên đá núi Nhạn, đàn đá và kèn đá Tuy An chế tác từ đá tại chỗ; đầm, vịnh nuôi dưỡng lễ hội cầu ngư với hệ thống 53 lăng thờ cá Ông.

Đàn đá và kèn đá Tuy An là bảo vật quốc gia, niên đại khoảng 2.500 năm. Bài Chòi, làng bánh tráng Hòa Đa, muối Tuyết Diêm, gốm Quảng Đức cùng cồng chiêng Ba Na, Ê Đê, Chăm H'roi làm dày thêm bản sắc vùng đá và biển. Cộng đồng địa phương cũng đang từng bước tham gia quản lý, bảo vệ rạn san hô Hòn Yến, góp phần gìn giữ hệ sinh thái biển gắn với sinh kế và phát triển du lịch bền vững.

Những việc cần làm ngay

Báo cáo đề dẫn thẳng thắn nêu những nguy cơ: khai thác đá đe dọa vách núi lửa Dốc Súc, san hô Hòn Yến bị giẫm đạp, đầm Ô Loan ô nhiễm, bờ biển Sông Cầu sạt lở. Hạ tầng diễn giải di sản, giáo dục cộng đồng, mạng lưới đối tác và nhân lực quản lý cũng cần được tăng cường.

Một địa điểm tham quan trong Công viên địa chất Phú Yên

Lộ trình dự kiến là nộp hồ sơ cuối tháng 11.2027, đón thẩm định thực địa vào tháng 7.2028 và chờ quyết định của UNESCO vào mùa xuân 2029. Thời gian không nhiều. Muốn về đích, di sản phải được bảo vệ, được kể bằng ngôn ngữ dễ hiểu và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.