Đắk Lắk cưỡng chế và thu hồi đất để thực hiện dự án đường Hùng Vương tại phường Tân Lập

Tuyến đường Hùng Vương, đoạn từ điểm nối tiếp giai đoạn 1 đến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của Chủ tịch UBND phường Tân Lập, phương án cưỡng chế thực hiện thu hồi đất số 08/PA-BCC ngày 15/9/2026 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được phê duyệt.

Trước đó, UBND phường Tân Lập đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Cẩm Vi. Đến ngày 19/8/2026, UBND phường tiếp tục ban hành Quyết định số 1386/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án.

Khu vực thửa đất của hộ ông Phạm Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Cẩm Vi thuộc phạm vi thực hiện dự án đường Hùng Vương.

Để tổ chức thực hiện, UBND phường Tân Lập đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 23/7/2026; sau đó điều chỉnh, bổ sung thành viên tại các Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 và số 1296/QĐ-UBND ngày 4/8/2026.

Theo Thông báo số 564/TB-BTHCC ngày 15/9/2026, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ tổ chức cưỡng chế từ 8 giờ ngày 18/9/2026 tại thửa đất của ông Phạm Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Cẩm Vi, thuộc thửa đất số 56, tờ bản đồ số 31, phường Tân Lập. Khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 26/12/2023.

UBND phường Tân Lập công bố, đọc quyết định và phương án cưỡng chế trước khi tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ban thực hiện cưỡng chế đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng và cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác cưỡng chế. Các lực lượng tham gia được yêu cầu có mặt tại khu vực cưỡng chế trước 7 giờ 30 phút để triển khai lực lượng, phương tiện và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đối với người bị cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế đề nghị chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu đất thu hồi, đồng thời bàn giao đất để thực hiện dự án.

Trong trường hợp người bị cưỡng chế không tự di chuyển tài sản, phương án được phê duyệt quy định Ban cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức di chuyển người và tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân từ chối nhận tài sản, Ban cưỡng chế phải lập biên bản và tổ chức bảo quản tài sản theo quy định. Chi phí bảo quản tài sản do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán.

Lực lượng, phương tiện được chuẩn bị phục vụ công tác cưỡng chế thu hồi đất tại phường Tân Lập.

UBND phường Tân Lập giao các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và niêm yết công khai thông báo. Văn phòng HĐND và UBND phường có trách nhiệm niêm yết thông báo tại trụ sở UBND phường, địa điểm sinh hoạt khu dân cư và gửi thông báo đến người bị cưỡng chế. Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường.

Dự án đường Hùng Vương, đoạn từ điểm nối tiếp giai đoạn 1 đến đường Nguyễn Văn Cừ, là công trình đã được UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành quyết định thu hồi đất để triển khai. Trước đó, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Theo Quyết định số 1600/QĐ-UBND, Ban cưỡng chế có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cưỡng chế theo đúng phương án được phê duyệt, lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. Ban được giao thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

UBND phường Tân Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng tham gia và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, bảo đảm quá trình cưỡng chế diễn ra theo phương án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật.