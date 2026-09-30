Đắk Lắk có thêm nhà máy điện gió gần 3.870 tỷ đồng, công suất 100 MW

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UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3137/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy điện gió Easin 1.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Năng lượng Gia Lai. Dự án có mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện. Nhà máy điện gió Easin 1 được thực hiện tại xã Krông Búk và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có diện tích sử dụng đất 34,36 ha đất có thời hạn và 12,37 ha đất tạm thời.

Về quy mô, dự án có công suất thiết kế 100 MW, gồm 16 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất 6,25 MW. Các hạng mục xây dựng chính của dự án gồm trạm biến áp 220 kV Nhà máy điện gió Easin 1; đường dây 220 kV Nhà máy điện gió Easin 1 - trạm cắt 220 kV Cư Né mạch kép, dây dẫn 2xACSRx300 mm², chiều dài khoảng 5,6 km.

Dự án cũng xây dựng trạm cắt 220 kV Cư Né và đường dây 220 kV bốn mạch Cư Né - Rẽ Pleiku 2 - Krông Búk, chuyển tiếp trên cả hai mạch đường dây 220 kV Pleiku 2 - Krông Búk, sử dụng dây dẫn ACSR 500 mm², chiều dài khoảng 0,1 km.

Tổng vốn đầu tư của Nhà máy điện gió Easin 1 là 3.868,711 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 580,307 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; vốn huy động 3.288,404 tỷ đồng, chiếm 85%.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 16 tháng kể từ thời điểm được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Năng lượng Gia Lai phải hoàn thành việc bảo đảm thực hiện dự án theo cam kết; thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, quy hoạch, điện lực, môi trường, lâm nghiệp và công nghệ sử dụng trong dự án.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư được yêu cầu nghiên cứu phương án tuyến đường dây đấu nối nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư, công trình hiện hữu, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Sau khi xác định chính xác vị trí các tuabin gió và tuyến đường dây đấu nối, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin ý kiến chấp thuận về độ cao theo quy định. Quyết định cũng yêu cầu công trình điện gió nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300 m theo quy định được viện dẫn tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với UBND xã Krông Búk, UBND xã Cư Pơng và các cơ quan liên quan cập nhật dự án vào quy hoạch chung sau sắp xếp đơn vị hành chính; kiểm soát môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến người dân, cảnh quan và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thủ tục về đất đai, môi trường, rà soát hiện trạng đất, rừng; nếu phát hiện rừng tự nhiên, nhà đầu tư phải đưa toàn bộ diện tích này ra khỏi phạm vi dự án. Sở Công Thương phụ trách các thủ tục về điện lực, đấu nối và vận hành; Sở Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch, xây dựng và an toàn công trình.

UBND xã Krông Búk và xã Cư Pơng có trách nhiệm cập nhật dự án vào quy hoạch, hướng dẫn thủ tục liên quan và giám sát việc chấp hành quy định về đất đai, xây dựng, môi trường và tiến độ thực hiện.