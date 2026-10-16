Đắk Lắk: Cô học trò có khối u trên mặt được phẫu thuật miễn phí

Bố em là Hoàng Phúc Kim (SN 1992), mẹ là chị Triệu Thị Khé (SN 1996), đều là người dân tộc Dao. (Ảnh: Thế Hùng)

Ngày 16/10, anh Hoàng Phúc Kim, bố em Bảo Thi (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, con gái đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật ngày 14/10 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Em tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Bảo Thi trước và sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Bảo Thi mắc u bạch mạch vùng mặt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tháng 4/2026, CLB Hiến tiểu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận thông tin từ Báo GD&TĐ về hoàn cảnh của Bảo Thi. Đại diện CLB sau đó đến thăm em và gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh, trao đổi với người thân về quá trình chữa bệnh trước đây.

CLB đồng thời hỗ trợ gia đình hoàn thiện thủ tục xin bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của Bảo Thi tại Bệnh viện FV, nơi em từng điều trị. Hồ sơ cùng thông tin, hình ảnh thực tế được tập hợp, chuyển đến Hội Bác sĩ quốc tế để xem xét về chuyên môn.

Sau nhiều tháng xem xét hồ sơ, Hội Bác sĩ quốc tế cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thống nhất hỗ trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật và điều trị tiếp theo cho em. Sự giúp đỡ này tháo gỡ khó khăn về chi phí, giúp gia đình có điều kiện đưa Bảo Thi đi chữa bệnh.

CLB Hiến tiểu cầu tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực kết nối Bảo Thi đến các bác sĩ và nhà hảo tâm. (Ảnh: CLB cung cấp)

Đại diện CLB Hiến tiểu cầu tỉnh Đắk Lắk cho biết, mong muốn của những người tham gia kết nối là giúp Bảo Thi được điều trị, đồng thời chia sẻ khó khăn với gia đình.

“Sau nhiều tháng, khi cháu được hỗ trợ kinh phí điều trị và tiến hành phẫu thuật, chúng tôi rất mừng. Mong cháu hồi phục tốt, sớm trở lại trường”, đại diện CLB chia sẻ.

Theo anh Hoàng Phúc Kim, gia đình rất vui khi con gái được các tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ. Sau thời gian chờ đợi, ca phẫu thuật mang đến cho gia đình thêm hy vọng về sức khỏe của con.

“Chúng tôi biết ơn các cá nhân, đơn vị đã quan tâm và kết nối cho cháu. Điều gia đình mong nhất là con hết bệnh, có sức khỏe để tiếp tục đi học”, anh Kim chia sẻ.

Trước đó, Báo GD&TĐ phản ánh hoàn cảnh cô học trò người Dao mang khối u trên mặt nhưng vẫn nỗ lực học tập. Dù việc chữa bệnh còn nhiều trở ngại, Bảo Thi vẫn mong được đến lớp như các bạn.