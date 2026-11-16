Đắk Lắk có 8 nhà giáo được xét chọn danh hiệu 'Nhà giáo tiêu biểu' năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Nam

Ghi nhận những cống hiến thầm lặng từ cơ sở

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội đồng xét chọn của Bộ GD&ĐT đã chính thức lựa chọn 8 nhà giáo, cán bộ quản lý đang công tác tại các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến cao đẳng trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Danh sách các cá nhân được vinh danh trải đều ở các cấp học, phản ánh sự phát triển đồng bộ của đội ngũ nhà giáo tỉnh nhà. Trong đó, bậc học Mầm non có 2 cá nhân: Bà Hoàng Thị Duyên (Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, xã Ea Súp) và bà Lê Thị Mai Lan (Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, xã Ea Ning).

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thương (Trường Tiểu học Kim Đồng, xã M’Drắk) – một trong 8 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk được Bộ GD&ĐT xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: NVCC

Khối Giáo dục phổ thông có 4 cá nhân: Bà Nguyễn Thị Thanh Thương (giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, xã M’Drắk); ông Lê Văn Vỹ (Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Ea Drông); ông Phạm Công Tuấn (giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du, phường Tân An) và bà Từ Thị Hồng Hạnh (Tổ trưởng tổ chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng).

Khối Cao đẳng có 2 cá nhân: Ông Nguyễn Tiến Mạnh (giảng viên Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Đắk Lắk) và bà Tạ Thị Nhất Sương (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk).

Bên cạnh 8 cá nhân thuộc danh sách đề cử của tỉnh, ngành giáo dục trên địa bàn Đắk Lắk còn có thêm niềm vui khi ông Đinh Hữu Hùng, Trưởng khoa Y Dược (Trường Đại học Tây Nguyên) cũng được Bộ GD&ĐT xét chọn danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 theo danh sách đề cử trực tiếp từ Bộ.

Chia sẻ niềm xúc động khi đón nhận tin vui, bà Lê Thị Mai Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen bày tỏ: “Tôi rất vui và vinh dự khi những nỗ lực, cống hiến của mình được ghi nhận, nhất là ở bậc học mầm non còn nhiều vất vả. Ngoài những cố gắng của bản thân, thành tích này có sự đồng hành, giúp đỡ rất lớn từ tập thể nhà trường.”

Bà Lê Thị Mai Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, xã Ea Ning. Ảnh: NVCC

Lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo nhân dịp 20-11

Việc xét chọn danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 được Bộ GD&ĐT triển khai trên cơ sở thẩm định chặt chẽ hồ sơ đề cử từ các địa phương, bộ, ngành và cơ sở giáo dục trên cả nước, qua đó lựa chọn ra 335 gương mặt xuất sắc nhất. Hoạt động này nhằm cụ thể hóa chủ trương tôn vinh đội ngũ nhà giáo, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” trong toàn ngành.

Giảng viên Nguyễn Tiến Mạnh (thứ ba từ trái sang - Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Đắk Lắk), một trong hai cá nhân khối cao đẳng của tỉnh được Bộ GD&ĐT xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: NVCC

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các cơ quan, đơn vị có nhà giáo được xét chọn sẽ tổ chức lễ tuyên dương, trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng Biểu trưng Nhà giáo tiêu biểu cho các cá nhân. Bộ cũng khuyến khích các địa phương lồng ghép nghi thức trang trọng này vào chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và xã hội.

Đặc biệt, trong tổng số 335 cá nhân tiêu biểu toàn quốc, Bộ GD&ĐT đã lựa chọn 70 đại biểu đại diện tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cấp quốc gia, dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 19-11 tới đây.