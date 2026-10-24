Đắk Lắk chuẩn hóa vùng trồng, nâng chất lượng sầu riêng xuất khẩu

Đắk Lắk hiện có khoảng 45.000 ha sầu riêng, trong đó 30.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng năm 2026 ước đạt 500.000 tấn. Quy mô sản xuất lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Vì vậy, chuẩn hóa sản xuất không chỉ dừng ở việc cấp mã số vùng trồng, mà cần được thực hiện xuyên suốt từ canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào đến thu hoạch, sơ chế.

Mã số vùng trồng chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với thực tế sản xuất, quy trình được tuân thủ và chất lượng nông sản đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, tạo nền tảng duy trì và mở rộng xuất khẩu.