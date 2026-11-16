Đắk Lắk chuẩn bị tốt các điều kiện để tái định cư cho hơn 3.000 hộ dân

Chủ động chuẩn bị mặt bằng, đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư

Chiều 16/11, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá tình hình triển khai và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan; kết nối trực tuyến đến các xã, phường phía Đông có dự án đi qua và Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tuyến đường sắt tốc độ cao qua Đắk Lắk dài 98,68 km, đi qua 13 xã, phường. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 807,5 ha, ảnh hưởng đến khoảng 5.589 thửa đất, nhà ở và 6 tổ chức; khoảng 3.025 hộ dự kiến thuộc diện tái định cư.

Để đẩy nhanh công tác chuẩn bị mặt bằng, tỉnh đã tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập. Đến nay, địa phương đã quy hoạch 23 khu, gồm 18 khu tái định cư với tổng diện tích 157,6 ha và 5 khu cải táng rộng 9,75 ha.

Trong đó, khu tái định cư Hòa Kiến, phường Bình Kiến đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang thi công hạ tầng và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Theo kế hoạch, các khu còn lại dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đã đăng ký 385 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2026, đồng thời hoàn thành rà soát các điểm mỏ vật liệu, bãi đổ thải phục vụ thi công dự án.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhận định, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu. Trong thời gian chờ hướng tuyến, mốc giới để đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, các địa phương cần chủ động đẩy nhanh những phần việc thuộc trách nhiệm, nhất là hoàn thiện thủ tục quy hoạch. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công việc này phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026, song có nguy cơ kéo dài đến hết tháng 12, khi một số nơi mới phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị, nông thôn.

Ông Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ để bảo đảm tiến độ dự án.

Bảo đảm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị, nhất là việc hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và xác định vị trí các khu tái định cư, khu cải táng.

Đồng thời, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ từng phần việc.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, hạ tầng nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường; đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt các khu tái định cư, khu cải táng. Các đơn vị phải chủ động chuẩn bị hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để có thể triển khai ngay khi được bàn giao cọc mốc ngoài thực địa.

Đối với các khu đã được phê duyệt quy hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu khởi công đồng loạt trong năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sử dụng vốn hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng tái định cư, ông Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, hạ tầng nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Việc xây dựng các khu tái định cư cần quan tâm đầy đủ đến không gian sống, cây xanh, cảnh quan và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Công tác bồi thường, hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ. Công tác rà soát hồ sơ pháp lý đất đai, kiểm kê, đo đạc, lập phương án bồi thường phải được thực hiện chủ động. Các địa phương đồng thời phải quản lý chặt hiện trạng đất đai, xây dựng trong phạm vi dự án; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk được giao chủ động tham mưu bố trí, điều chuyển nguồn vốn phù hợp với tiến độ triển khai. Các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích và cơ sở tôn giáo bị ảnh hưởng.

Đối với các xã, phường có dự án đi qua, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vận động người dân đồng thuận, ủng hộ dự án.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và đơn vị liên quan phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tuyến đường sắt tốc độ cao qua Đắk Lắk dài 98,68 km, có vận tốc thiết kế 350 km/giờ. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được bố trí một ga hành khách là ga Hòa Thành tại phường Phú Yên và hai trạm bảo dưỡng.