Đắk Lắk: Chùa Hoa Nghiêm và Khải Đoan bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết đến hộ nghèo

Ông Vũ Hồng Nhật, Bí thư Đảng ủy xã; Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm; Đại đức Thích Minh Phương, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tham dự lễ bàn giao.

Theo đó, 2 gia đình được bàn giao nhà ở đợt này là gia đình bà H Nguê Niê và hộ ông Y Đung Niê, đều có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, là người dân tộc Ê Đê, cùng trú tại buôn Sút H.Luốt.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Y Đung Niê

Hai căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4 kiên cố, với diện tích sử dụng khoảng 50 m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bảo đảm nguyên tắc “3 cứng” ( cứng móng, tường và mái), với tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng/căn. Trong đó, Ủy ban MTTQVN xã hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Tiết kiệm 1.000 đồng/người/ngày" do cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức xã Quảng Phú tiết kiệm; số tiền còn lại do Công an xã và chùa Hoa Nghiêm kết nối.