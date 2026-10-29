Đắk Lắk: Chùa Hoa Nghiêm trao gửi yêu thương đến người dân khó khăn

Ban Tổ chức trao Thư tri ân đến các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình

Tham dự buổi trao quà có Đại đức Thích Minh Đăng, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Hoa Nghiêm; ông Y Đhuăn Mlô, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú; Thượng tá Lê Hồng Nhật, Trưởng Công an xã; ông Trịnh Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Bí thư Đoàn xã; ông Tăng Ngũ Muối, Trưởng đoàn thiện nguyện.

Trao tặng 150 phần quà an sinh đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 150 phần quà an sinh đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm: gạo, mì, bánh, mền, áo khoác, thuốc xoa bóp, vật dụng sinh hoạt...

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 100 phần quà đến các em học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh. Mỗi phần trị giá 150 nghìn đồng, gồm: cặp, vở, bút, sữa và bánh kẹo. Tổng trị giá của đợt trao quà lần này là 165 triệu đồng.

Bà con đến nhận quà tại chùa Hoa Nghiêm

Đây là hoạt động từ thiện mang ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp thêm động lực giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thể hiện tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an Nhân dân. Qua đó, chương trình cũng khẳng định hiệu quả của sự gắn kết giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ sở tôn giáo trong công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.