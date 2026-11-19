Theo đó, căn nhà được xây dựng có diện tích hơn 50m2, tổng kinh phí xây dựng 115 triệu đồng. Trong đó Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 20 triệu đồng; chùa Hoa Nghiêm vận động các nhà hảo tâm đóng góp 95 triệu đồng.

Căn nhà mới giúp gia đình bà H’ Duăt Mlô ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp

Được biết, gia đình bà H’ Duăt Mlo, dân tộc Êđê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm nay gia đình bà sinh sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp. Ngôi nhà mới hoàn thành sẽ giúp gia đình bà ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.