Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byã cùng Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân trao Bằng khen, tặng hoa cho các học sinh. (Ảnh: Thế Hùng)

Tạo nguồn từ sớm, đầu tư cho chặng đường dài

Với 114 giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Đắk Lắk tiếp tục đầu tư cho công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực. Yêu cầu đặt ra là duy trì chất lượng đội tuyển, mở rộng nguồn tuyển chọn và tạo điều kiện để học sinh ở nhiều cơ sở giáo dục được phát huy thế mạnh.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, ngành xác định chất lượng giáo dục đại trà là nền tảng, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ lâu dài.

Trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, Sở GD&ĐT Đắk Lắk chú trọng đổi mới quy trình phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và chủ động tạo nguồn học sinh giỏi từ cấp THCS.

Cùng với đó, ngành nâng cao năng lực giáo viên thông qua tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng thường xuyên và định kỳ; tiếp tục đề xuất tỉnh có chính sách thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc từ các trường đại học sư phạm về công tác tại hai trường chuyên.

Ngành đồng thời tăng cường phối hợp với trường đại học, viện nghiên cứu và nhà khoa học để hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài, rèn năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh đội tuyển được bồi dưỡng chuyên sâu thông qua học tập trung, liên kết với những địa phương có phong trào học sinh giỏi mạnh như Hà Tĩnh, Nghệ An; tham gia trại đông, trại hè và học với chuyên gia đầu ngành. Sở và các trường bố trí thêm thời gian, kinh phí cho công tác bồi dưỡng; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức thi chọn đội tuyển cấp tỉnh.

Tuyên dương các giáo viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi. (Ảnh: Thế Hùng)

Trong 114 giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh có 3 giải Nhất, 21 giải Nhì, 34 giải Ba và 56 giải Khuyến khích. Trường THPT chuyên Nguyễn Du đạt 62 giải, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đạt 32 giải; 20 giải còn lại thuộc các trường ngoài hệ chuyên. Đáng chú ý, hai trường mới thành lập là THPT DTNT Đam San và THPT Võ Nguyên Giáp đã có học sinh đoạt giải quốc gia.

Phong trào nghiên cứu khoa học cũng thu hút học sinh từ nhiều loại hình trường học. Năm học 2025-2026, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh tiếp nhận 527 ý tưởng dự án; 6 dự án được lựa chọn dự thi quốc gia, trong đó 5 dự án đạt giải.

Ông Y Nhuân Byã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho học sinh. (Ảnh: Thế Hùng)

Hai dự án của Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt về vật liệu sinh học giả da từ vỏ sầu riêng và phục hồi, số hóa hình ảnh di sản văn hóa giành Huy chương Vàng tại Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO) năm 2026 ở Seoul, Hàn Quốc.

Theo ông Đá, những kết quả đạt được là sự kết tinh từ nỗ lực của học sinh, công sức, tâm huyết của đội ngũ thầy cô giáo và sự chăm lo, đầu tư của các trường.

“Chúng tôi mong muốn từ những thành quả này, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục lan tỏa giữa các cơ sở giáo dục, để ngày càng nhiều học sinh được phát hiện năng lực, tạo điều kiện bồi dưỡng và phát huy thế mạnh”, ông Đá chia sẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân trao thưởng cho các học sinh. (Ảnh: Thế Hùng)

Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mũi nhọn, Sở đặt ra nhiệm vụ củng cố, nâng cấp phòng thí nghiệm, thư viện, thiết bị dạy học và hệ thống công nghệ thông tin. Hai trường chuyên chủ động tham mưu, đề xuất mua sắm thiết bị phục vụ dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngành tiếp tục huy động nguồn lực từ cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư, hỗ trợ.

Đồng thời, ngành Giáo dục tỉnh chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tích hợp giáo dục STEM, hướng nghiệp và khởi nghiệp vào chương trình. Công nghệ số, AI được định hướng ứng dụng vào quản lý, giảng dạy, đổi mới chương trình bồi dưỡng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Phát hiện năng lực, bồi dưỡng theo thế mạnh

Tại các trường, định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn được cụ thể hóa từ việc nhận diện năng lực, lựa chọn nội dung và phương pháp hướng dẫn phù hợp cho từng học sinh.

Với thầy Nguyễn Nho Lộc, giáo viên Tổ Hóa học, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, bên cạnh điểm số, cách học sinh đặt câu hỏi, suy luận và tìm hiểu vấn đề là những căn cứ quan trọng để nhận diện năng lực.

Thầy Lộc ôn luyện cho học sinh giỏi, vừa trực tiếp lẫn trực tuyến. (Ảnh: T.H)

Từng đứng lớp bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh giỏi môn Hoá, thầy Lộc ấn tượng với trường hợp em Trương Quang Khải, học sinh lớp chuyên Hóa khóa 2022-2025. Ngay từ lớp 10, Khải đã thể hiện sự yêu thích việc tìm hiểu sâu từng vấn đề. Em chú trọng bản chất lý thuyết phía sau lời giải, có lúc đưa ra cách giải quyết bài toán sáng tạo.

Nhận thấy thế mạnh của Khải, từ đó, thầy lựa chọn bài tập phù hợp, đọc kỹ bài làm và nhận xét cách lập luận để Khải tiếp tục đào sâu kiến thức. Từ giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm lớp 11, em vươn lên giành giải Nhất ở lớp 12, được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế năm 2025.

“Tôi không đặt nặng việc phải giải thật nhiều bài, mà chú trọng giúp học sinh phát triển khả năng tư duy độc lập, hiểu sâu bản chất khoa học và từng bước hình thành phương pháp tự nghiên cứu”, thầy Lộc cho biết.

Công tác bồi dưỡng đòi hỏi người dạy liên tục cập nhật kiến thức, xây dựng chuyên đề và trao đổi, phản biện lời giải cùng học sinh. Trong khi vẫn đảm nhiệm chương trình chính khóa, giáo viên phải dành thời gian nghiên cứu những nội dung chuyên sâu. Theo thầy Lộc, tạo điều kiện về thời gian và tăng cường chia sẻ học liệu giữa các trường chuyên là những hỗ trợ cần thiết.

Ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. (Ảnh: Thế Hùng)

Tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, việc tạo nguồn cần được duy trì qua nhiều khóa học, gắn với theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

Ông Huỳnh Tân Châu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị chủ động theo dõi, phát hiện học sinh có năng khiếu từ cấp THCS thông qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các kỳ khảo sát của trường THCS.

“Học sinh có xuất phát điểm, điều kiện học tập khác nhau nên cần cách hướng dẫn phù hợp. Thầy cô cần giúp các em xây dựng nền tảng vững chắc, hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu và từng bước giải quyết những vấn đề khó hơn. Trong quá trình ấy, nhà trường và giáo viên phải luôn đồng hành, chia sẻ niềm vui khi các em thành công, động viên khi kết quả chưa như mong muốn”, ông Châu chia sẻ.

Thế Hùng