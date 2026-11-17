Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương tăng cường phòng chống thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Nhà của người dân thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân) ven sông bị ngập sâu. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Dự báo, từ nay đến hết năm 2026, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện khoảng 4 - 7 đợt mưa lớn, có thể gây ngập úng, lũ lụt và sạt lở đất. Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino có cường độ mạnh vào cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhất là ở khu vực phía Tây tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị theo tình huống bất lợi hơn dự báo, nhất là hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng từ cuối năm 2026 đến hết mùa khô 2027, xây dựng phương án theo kịch bản thiếu nước nghiêm trọng, rủi ro lớn trở lên; áp dụng biện pháp theo kịch bản do cấp có thẩm quyền công bố và áp dụng ngay biện pháp của kịch bản cao hơn khi xuất hiện thiếu nước sinh hoạt hoặc cháy rừng có nguy cơ lan rộng.

Ngoài ra, chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ, đập trong tháng 11 - 12/2026, nhất là khu vực phía Đông của tỉnh. Ưu tiên cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện trong phạm vi quản lý; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ; xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các UBND xã, phường hoàn thành các kế hoạch, phương án và báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ngành, UBND các xã, phường rà soát, kiểm tra khả năng tổ chức thực hiện ở cấp xã, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, dân cư phân tán; kịp thời khắc phục hạn chế về lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc và phối hợp xử lý tình huống.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm chủ động triển khai từ sớm, từ xa các giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cập nhật kịch bản nguồn nước, phương án điều hòa, phân phối nước; thống nhất kế hoạch điều tiết hồ chứa với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Đắk Lắk và các chủ hồ để ứng phó với tình huống hạn hán, mưa lũ. Hướng dẫn UBND các xã, phường vùng cửa sông, ven biển phía Đông xây dựng phương án đắp đập tạm ngăn mặn, trữ nước…

Tỉnh giao Sở Công Thương xây dựng phương án sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng khi nước về hồ thủy điện thiếu hụt; đôn đốc chủ hồ thủy điện vận hành đúng quy trình, duy trì dòng chảy tối thiểu, không xả vượt nhu cầu hạ du; phối hợp Công ty Điện lực lập danh sách ưu tiên cấp điện cho trạm bơm, nhà máy nước; hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi xây dựng phương án vận hành linh hoạt theo quy trình, thẩm quyền và diễn biến thực tế; đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe Nhân dân là trên hết; hài hòa cấp nước sinh hoạt, sản xuất, phát điện, phòng chống lũ, duy trì dòng chảy tối thiểu; tích đủ nước cuối mùa lũ nhưng bảo đảm dung tích phòng lũ và hạ mực nước sớm khi có dự báo mưa lũ.

Tỉnh tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý hồ thủy điện, thủy lợi, công trình cấp nước và các địa phương trên các lưu vực sông Ba, Sêrêpốk và các lưu vực liên quan, bảo đảm thông tin vận hành, xả nước đến kịp thời chính quyền cơ sở và người dân bị ảnh hưởng.

Đối với tình huống thiếu nước sinh hoạt, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phân phối nước theo thứ tự ưu tiên: nước sinh hoạt, cơ sở y tế, trường học, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, cuối nguồn nước và vùng ven biển; kiểm kê nguồn nước hồ chứa, hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước; bổ sung phương án nguồn nước dự phòng, kết nối, hỗ trợ giữa các hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn; UBND xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tại địa phương và đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đóng trên địa bàn kịp thời hỗ trợ người dân thiếu nước sinh hoạt.

Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 10/2026, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 13 trận thiên tai, làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng; một số công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng. Đặc biệt, vào đầu tháng 11/2026, mưa lũ cũng xảy ra trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm 2 người chết, 1.294 nhà bị ngập.