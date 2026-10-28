Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai cuối năm 2026, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân

Chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai bất thường, vượt mức lịch sử. (Ảnh minh họa)

Chủ động trước nguy cơ thiên tai cực đoan

Ngày 27/10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành Phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2026, nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với các tình huống thời tiết cực đoan, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, hiện tượng El Niño được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và kéo dài, khiến thời tiết trên địa bàn tỉnh có thể xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Từ nay đến cuối năm, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện từ 4-7 đợt mưa lớn, cùng nguy cơ bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.

Với diện tích tự nhiên 18.096,4 km², dân số hơn 3,34 triệu người và đường bờ biển dài 189 km, Đắk Lắk đối mặt với nhiều dạng rủi ro thiên tai, từ khu vực miền núi, vùng sản xuất nông nghiệp đến đồng bằng và ven biển. Điều này đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo và tổ chức ứng phó phải được triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh minh hoạ)

Huy động lực lượng, sẵn sàng sơ tán dân

Trong phương án ứng phó, tỉnh xác định phòng ngừa là chính, lấy người dân và chính quyền cơ sở làm trọng tâm, đồng thời thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Các kịch bản được xây dựng theo từng loại hình thiên tai, từ bão mạnh, siêu bão, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đến hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, động đất, sóng thần, nước dâng và gió mạnh trên biển. Việc chuẩn bị nhiều phương án giúp các địa phương chủ động xử lý tình huống, hạn chế bị động khi thiên tai xảy ra bất ngờ.

Toàn tỉnh đã rà soát, củng cố lực lượng, sẵn sàng huy động hơn 26.428 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các đơn vị quân đội của Trung ương và Quân khu đóng trên địa bàn. Hệ thống phương tiện, trang thiết bị như ô tô, xuồng, ca nô, thiết bị cứu sinh và máy móc phục vụ cứu hộ, cứu nạn cũng được chuẩn bị để kịp thời triển khai khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các địa phương xây dựng phương án sơ tán người dân tại những khu vực trọng điểm, xung yếu; xác định các điểm tránh trú an toàn như nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học và trụ sở cơ quan kiên cố. Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và chủ động bảo vệ gia đình khi có cảnh báo thiên tai.

Bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại do thiên tai. (Ảnh minh hoạ)

Bảo vệ sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống

Đối với tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp như Đắk Lắk, thiên tai không chỉ đe dọa tính mạng, tài sản mà còn có thể gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi, công trình thủy lợi và hệ thống giao thông phục vụ sản xuất. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa cần gắn với bảo vệ vùng sản xuất, giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản và hạn chế tổn thất kinh tế cho người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai phương án đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của hồ đập, công trình thủy lợi, đê điều, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời đưa ra cảnh báo.

Cùng với nhiệm vụ ứng phó trước và trong thiên tai, công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục sản xuất cũng được đặt ra nhằm sớm ổn định đời sống người dân. Đối với các vùng nông nghiệp, việc rà soát diện tích có nguy cơ ngập úng, sạt lở, chủ động phương án bảo vệ vật nuôi và cơ sở sản xuất sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra tình huống bất lợi.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai không chỉ giúp Đắk Lắk nâng cao năng lực ứng phó mà còn tạo nền tảng bảo vệ sinh kế nông thôn, duy trì sản xuất ổn định và hướng tới phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững trước những biến động ngày càng khó lường của khí hậu.