Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn và tính mạng, tài sản cho người dân

Kiểm tra khu vực bờ sông có nguy cơ sạt lở tại xã Hòa Mỹ.

Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở có thể xảy ra, các địa phương trong tỉnh tập trung rà soát khu vực xung yếu, hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và xây dựng phương án sơ tán. Các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị phương án huy động hơn 24.000 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện, trang thiết bị phục vụ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Tại xã Hòa Mỹ, địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt, công tác phòng, chống thiên tai được triển khai đến từng thôn, từng hộ dân. Người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, áo phao và bố trí nơi tránh trú an toàn.

Ông Võ Ngọc Phương, xã Hòa Mỹ, cho biết gia đình luôn chuẩn bị mì tôm, lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu để sử dụng khi xảy ra ngập lụt. Khi nước dâng, gia đình đưa lúa gạo, thức ăn và tài sản lên gác lửng; nếu nước tiếp tục lên cao sẽ liên hệ người thân để hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.

Thực tế qua các mùa mưa lũ cho thấy, người dân vùng trũng ngày càng chủ động hơn trong bảo vệ tính mạng và tài sản. Nhiều hộ đã xây dựng gác lửng, chuẩn bị áo phao, lương thực, nước uống và phương tiện cứu sinh để giảm bị động khi nước lũ lên nhanh.

Lực lượng chức năng luyện tập cứu hộ, cứu nạn tại xã Hòa Mỹ.

Tại các thôn, tổ xung kích được thành lập và thường xuyên rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị phương án ứng phó cũng được tăng cường.

Bà Châu Thị Ngọc Phương, Phó Trưởng thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, cho biết sau những đợt lũ trước, người dân đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm phòng, chống thiên tai. Các tổ xung kích thường xuyên đến từng hộ dân ở khu vực ngập sâu để tuyên truyền, vận động bà con chủ động ứng phó; trường hợp không gặp được vào ban ngày thì tiếp tục đến vào ban đêm.

Cùng với tuyên truyền, địa phương thường xuyên rà soát các hộ dân có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động phương án sơ tán, hỗ trợ khi mưa lớn kéo dài và nước lũ lên nhanh.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo “bốn tại chỗ”

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, lực lượng vũ trang chủ động đưa vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai về cơ sở. Tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa, hàng trăm phao cứu sinh tròn, phao bè cứu hộ đã được cấp về Ban Chỉ huy Quân sự các xã.

Việc chuẩn bị phương tiện ngay tại cơ sở giúp lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tiếp cận địa bàn, hỗ trợ sơ tán người dân và tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Thiếu tá Đào Tấn Bình, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ, cho biết lực lượng quân sự xã thường xuyên hướng dẫn người dân kỹ năng phòng, chống bão lũ, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Người dân được hướng dẫn cách mặc áo phao, xử lý khi gặp dòng nước xoáy và tìm điểm bám an toàn nếu bị nước cuốn. Khi gặp dòng nước xoáy, không nên cố bơi ngược dòng; nếu gặp bụi cây hoặc vật thể lớn cần bám chắc, giữ bình tĩnh và chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác phòng ngừa phải được thực hiện từ sớm, từ cơ sở. Sự chủ động của chính quyền, lực lượng chức năng và từng hộ dân sẽ góp phần xây dựng thế trận phòng, chống thiên tai vững chắc, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.