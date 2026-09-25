Đắk Lắk chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp phối hợp Đồn Biên phòng Hoà Hiệp Nam (Đắk Lắk) thu hoạch lúa ngập úng giúp người dân. Ảnh minh họa: Tường Quân/TTXVN

Theo đó, từ ngày 21 - 24/9, các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài. Tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 80 - 200mm, một số trạm đo ghi nhận lượng mưa vượt mốc 290mm như: Xuân Thịnh, Hòa Thịnh, Xuân Lộc, Sơn Thành Đông. Đến ngày 24/9, lượng mưa đã giảm đáng kể, thời tiết hửng nắng, mực nước trên các sông suối hiện duy trì dưới mức báo động cấp 1.

Tuy nhiên, lượng mưa tích tụ lớn trong nhiều ngày đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích lúa Hè Thu đang trong giai đoạn chín tới, chuẩn bị thu hoạch. Báo cáo sơ bộ từ 15 xã, phường phía Đông tỉnh cho thấy, hơn 1.000 ha lúa và hoa màu đã bị ngập úng, đổ ngã. Địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất là xã Hòa Thịnh với 600 ha lúa bị ngập úng cùng 300 ha sắn có nguy cơ giảm năng suất. Xã Phú Hòa 2 có hơn 151 ha lúa ngập nặng, mức độ thiệt hại ước tính trên 70%. Các địa phương khác như: Tuy An Bắc bị thiệt hại 195 ha, phường Tuy Hòa 171 ha, Đức Bình 148 ha, Tuy An Tây 107 ha, Sơn Thành 102 ha.

Mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ ở một số khu dân cư tại phường Xuân Đài, xã Tuy An Bắc. Về giao thông, đường bê tông thôn Thạch Bàn (xã Sơn Thành) bị xói lở hở hàm ếch; đường hầm chui thôn Phong Nin và đường liên thôn đi Hòa Lộc (xã Tuy An Bắc) bị ngập.

Đáng chú ý, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn các xã Xuân Lộc, Tuy An Bắc bị ngập tại các hầm chui dân sinh, không có đường thay thế an toàn, gây khó khăn cho công tác di dời, sơ tán dân. Tại khu vực thi công đập dâng Giếng Dở và đập Tam Giang (xã Tuy An Bắc) cũng xuất hiện nguy cơ sạt lở bờ sông nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương như: Sơn Thành, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, phường Xuân Đài đã chủ động khoanh vùng nguy cơ sạt lở. Riêng xã Xuân Lộc xác định 3 điểm nguy cơ sạt lở, 9 điểm nguy cơ ngập cục bộ; xã Tây Sơn đã bố trí 28 điểm sơ tán với sức chứa khoảng 930 người. Các hộ dân trong vùng rủi ro cao đều được lập danh sách để sẵn sàng di dời khi có tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, để ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, UBND các xã, phường đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Đội xung kích phòng, chống thiên tai để triển khai ứng phó theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa” và “4 tại chỗ”; tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế các khu vực ven sông, suối, khe, ngầm, tràn, taluy, sườn dốc, khu dân cư có nguy cơ cao; cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng trực chốt tại các vị trí nguy hiểm; đồng thời, các địa phương như: Hòa Thịnh, Sơn Thành, Tuy Hòa, Xuân Phước huy động lực lượng xung kích, Công an, Quân sự xã phối hợp với nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, sắn, rau màu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Hiện nay, lượng mưa đã giảm so với những ngày qua. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, chiều tối và đêm 25/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông, đặc biệt các tổ dân phố/thôn/buôn của 12 xã/phường.

Trong khi đó, công tác ứng phó tại cơ sở còn gặp khó khăn. Tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, khó dự báo chính xác phạm vi, mức độ ngập tại từng khu vực. Diện tích lúa vụ Hè Thu chưa thu hoạch còn lớn. Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở còn hạn chế so với quy mô địa bàn; thiếu lực lượng biết vận hành ca nô, xuồng máy.

Trước thực trạng này, các địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan hỗ trợ kinh phí xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm, hỗ trợ phương án sơ tán dân khu vực bị chia cắt bởi cao tốc Bắc - Nam; đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật khảo sát địa chất khu vực nguy cơ sạt trượt tại xã Tuy An Tây; chỉ đạo các chủ đầu tư dự án hạ tầng, giao thông xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, ngập úng do công trình chưa hoàn thiện để đảm bảo an toàn cho nhân dân.