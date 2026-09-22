Đắk Lắk chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng người dân

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UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 14793/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan không được chủ quan, lơ là, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Tập trung ứng phó tại khu vực xung yếu

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung nguồn lực, ưu tiên công tác ứng phó tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trong đó, đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, chân taluy, sườn dốc và các khu dân cư từng xảy ra thiên tai.

Các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ, xung yếu, đang thi công hoặc có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp cũng phải được kiểm tra, theo dõi chặt chẽ. Cùng với đó là các ngầm, tràn, đoạn đường có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, nơi thường tiềm ẩn nguy hiểm khi mưa lớn kéo dài.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai; thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ và các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động cập nhật phương án ứng phó.

Lực lượng, phương tiện, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trên địa bàn. Các địa phương khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động xây dựng phương án sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm và không cho người, phương tiện đi qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng.

Bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du

Đối với các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi, thủy điện, UBND tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trên lưu vực; chủ động vận hành, điều tiết hồ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra công trình, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn. Khi tiến hành xả nước hoặc xuất hiện nguy cơ xảy ra sự cố, phải thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du.

UBND tỉnh cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng; chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chấp hành nghiêm yêu cầu sơ tán khi có tình huống nguy hiểm.

Việc chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức ứng phó kịp thời được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn tỉnh.