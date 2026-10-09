Đắk Lắk chủ động ứng phó El Niño, phòng hạn hán thiếu nước, cháy rừng mùa khô 2026-2027

Lực lượng chức năng đốt thực bì, chủ động phòng ngừa cháy rừng. ( Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, cháy rừng và các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Niño trong mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

El Niño làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Niño xuất hiện từ tháng 6/2026, với xác suất đạt cường độ rất mạnh trong tháng 10-12/2026 khoảng 98%. Hiện tượng này dự kiến giảm dần trong tháng 1-3/2027 và có thể kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên diện rộng được cảnh báo từ tháng 11/2026 đến khoảng tháng 5/2027.

Tại Đắk Lắk, giai đoạn tháng 9-11/2026, lượng mưa được dự báo xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0-10%. Riêng khu vực phía Đông có thể xuất hiện 4-7 đợt mưa lớn diện rộng.

Từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2°C. Lượng mưa tại phía Tây được dự báo thấp hơn 20-30%, trong khi phía Đông thấp hơn 25-35%. Trong giai đoạn tháng 2-4/2027, lượng mưa tiếp tục có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, không để bị động khi nguồn nước suy giảm, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất.

Ưu tiên nước sinh hoạt, sản xuất phù hợp khả năng cấp nước

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch UBND các xã, phường; đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, công trình cấp nước; các chủ rừng và đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các phương án ứng phó phải được xây dựng theo ba kịch bản nguồn nước: đủ nước, thiếu nước và thiếu nước nghiêm trọng; đồng thời chủ động kích hoạt giải pháp ở mức rủi ro rất cao. Mục tiêu là bảo đảm không để thiếu nước sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và đời sống nhân dân.

Khi nguồn nước thiếu hụt, việc phân phối phải tuân thủ thứ tự ưu tiên. Trước hết là nước sinh hoạt, đặc biệt tại cơ sở y tế, trường học, hộ dân ở vùng cuối nguồn, vùng sâu, vùng xa và hộ nghèo. Tiếp đó là nhu cầu chăn nuôi, công nghiệp và các lĩnh vực thiết yếu; sau đó đến cây trồng, ưu tiên cây lâu năm có giá trị cao và đang ở giai đoạn nhạy cảm với nước. Các nhu cầu khác được xem xét sau.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương phải bố trí sản xuất theo khả năng nguồn nước và khuyến cáo chuyên môn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng gieo trồng tự phát, vượt quá năng lực cấp nước của công trình.

Tăng tích trữ nước, bảo đảm an toàn hồ đập

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động tích nước sớm, tích đủ nước vào cuối mùa mưa nhưng vẫn phải bảo đảm dung tích phòng lũ, an toàn hồ, đập và khu dân cư vùng hạ du.

Việc trữ nước tại chỗ cần được thực hiện ngay từ mùa mưa, tận dụng ao, hồ nhỏ, bể, bồn, nguồn nước hồi quy và dung tích chết của hồ chứa để đa dạng hóa nguồn cung, phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong thời kỳ khô hạn.

Cùng với đó, từng cơ quan, đơn vị và địa phương phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn thực hiện; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương án theo các bản tin dự báo mới. Công tác thông tin, tuyên truyền cần thống nhất với cơ quan chuyên môn, giúp người dân chủ động phòng ngừa, tránh tâm lý chủ quan hoặc hoang mang trước diễn biến thiên tai.

Về kinh phí, các đơn vị chủ động bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp vượt khả năng cân đối, phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ nguồn nước, duy trì sản xuất nông nghiệp, phòng ngừa cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước cùng các loại hình thiên tai trong mùa khô 2026-2027 tại Đắk Lắk.