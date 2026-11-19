Điểm sạt lở trên tuyến ĐT642 qua địa bàn xã Xuân Thọ. Ảnh tư liệu - minh họa: Tường Quân/TTXVN

Theo đó, dự báo từ đêm 19/11 đến ngày 21/1, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ đêm 19/11 đến ngày 20/11, vùng biển Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy, sóng lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, nhất là đợt mưa lớn từ đêm 19/11 đến ngày 21/11/2026. Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đối với tuyến biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển Đông; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Các cơ quan và địa phương quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, duy trì thông tin liên lạc, thường xuyên báo cáo tình hình; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Ngoài ra, địa phương và ngành chức năng cần thông báo cho tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trên biển khác được biết để có kế hoạch phòng tránh, hạn chế thiệt hại.

Đối với khu vực đất liền, nhất là phía Đông của tỉnh, các địa phương cần rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ở nhà không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, cửa sông, ven biển. Các đơn vị chủ động tiêu nước đệm, khơi thông cống rãnh chống úng cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp; kiểm tra an toàn đê, kè, cống, công trình xung yếu hoặc đang thi công; chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây và hướng dẫn người dân.

Ghi nhận tại xã Hòa Thịnh, để ứng phó đợt mưa lớn được dự báo diễn ra từ tối 19-21/11, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường thông tin, cảnh báo đến người dân. UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban trong thời gian có nguy cơ thiên tai, kịp thời cập nhật tình hình. Người dân ở khu vực xung yếu cũng được vận động chủ động phòng tránh. Người dân cũng chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn khi mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các xã Đồng Xuân, Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Đông cũng đã có thông tin tuyên truyền về tình hình đợt mưa lớn cục bộ có khả năng kéo dài từ tối 19/11 đến ngày 21/11; đồng thời đề nghị người dân, nhất là khu vực trũng thấp chủ động các giải pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn và tính mạng và tài sản.

Trước đó, đợt mưa lớn từ ngày 8-12/11 đã gây ngập lụt hơn 1.100 căn nhà tại khu vực phía Đông của tỉnh. Nhiều công trình hạ tầng giao thông tại các xã Đồng Xuân, Xuân Thọ, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Tuy An Bắc… bị hư hỏng. Hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Ngoài ra, sau đợt mưa lớn này, gần 13 tấn tôm hùm tại vịnh Xuân Đài cũng đã bị sốc nước ngọt dẫn đến chết, gây thiệt hại lớn cho người dân.