Đắk Lắk chủ động sơ tán dân, bảo đảm an toàn hạ du hồ chứa

Đắk Lắk khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. (Ảnh minh hoạ)

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ, sạt lở

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ, từ 10 giờ ngày 10/11 đến 10 giờ ngày 11/11/2026, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Xuân Lãnh đạt 176,9 mm, Ea Riêng 147,8 mm, Tây Sơn 136,4 mm, Đức Bình 128,1 mm và Phú Mỡ 116,2 mm.

Tại thời điểm phát tin ngày 11/11, mực nước sông Cô tại Đa Lộc đạt 26,06 m, trên báo động 1 là 0,06 m. Dự báo khi đó cho thấy lũ trên sông Kỳ Lộ có khả năng lên mức báo động 1–3, sông Bàn Thạch lên mức báo động 1–2 trong 24 giờ tiếp theo.

Các cảnh báo trong đợt mưa tập trung vào nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập lụt vùng trũng thấp. Tại phía Tây tỉnh, mưa trên lưu vực sông Krông Pắc, Krông Bông trong ngày 11–12/11 cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Trên biển, gió mạnh, sóng lớn trong cùng thời gian ảnh hưởng đến tàu thuyền, lồng bè và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Thông báo đến từng hộ, di dời trước khi xả nước

UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa, hạ lưu sông Ba và sông Kỳ Lộ thông báo kịp thời tình hình xả nước qua tràn đến từng hộ dân, thông qua truyền thanh cơ sở và các nhóm thông tin thôn, buôn.

Việc di dời người, tài sản và gia súc khỏi bãi sông, ven suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở phải được triển khai trước thời điểm xả nước. Địa phương ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em, người khuyết tật; chuẩn bị nơi ở tạm, lương thực, nước uống và thuốc men.

Các lực lượng được giao chốt chặn tại ngầm tràn, cầu, đường ngập sâu hoặc sạt lở, nhất là trên Quốc lộ 19C, Quốc lộ 29 và những tuyến liên thôn, liên xã. Người và phương tiện không được đi qua khu vực nước chảy xiết, mất an toàn.

Tỉnh cũng yêu cầu ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá, khai thác cát, chăn thả gia súc và sản xuất tại lòng sông, suối, hạ lưu tràn xả lũ khi không bảo đảm an toàn.

Đối với vùng ven biển, chính quyền phối hợp Bộ đội Biên phòng quản lý tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu và kiểm soát phương tiện nhỏ ra khơi khi gió mạnh, sóng lớn. Người lao động trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản phải được đưa lên bờ trước khi trời tối.

Giám sát vận hành hồ chứa, ứng trực tại điểm xung yếu

Các chủ hồ thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ được yêu cầu tuân thủ quy trình vận hành đã được phê duyệt, điều tiết phù hợp với lượng mưa và lưu lượng nước về hồ. Việc tăng, giảm lưu lượng xả phải thực hiện từng bước, tránh gây bất lợi cho hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra việc vận hành hồ chứa và tham mưu xử lý khi thiên tai vượt kịch bản dự kiến.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh bố trí lực lượng, xuồng máy và phương tiện chuyên dụng tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm giao thông.

Cơ quan khí tượng thủy văn tăng tần suất dự báo, cảnh báo; hệ thống báo chí, truyền thanh cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn phòng tránh đến người dân. Các đơn vị duy trì trực ban đến hết đợt mưa lũ, báo cáo tình hình trước 16 giờ hằng ngày về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm, kiểm soát vận hành hồ chứa và bảo vệ vật nuôi, cơ sở sản xuất là những nhiệm vụ được tỉnh tập trung triển khai nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.