Đắk Lắk chủ động phòng chống hạn hán, bảo vệ sản xuất nông nghiệp mùa khô năm 2026–2027

Hạn hán kéo dài, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của nông dân. (Ảnh Minh hoạ)

Nguy cơ hạn hán kéo dài, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, lượng mưa năm 2026 có thể thiếu hụt từ 20–40% so với trung bình nhiều năm, trong khi nhiệt độ tăng cao. Tình trạng hạn hán có nguy cơ xảy ra trên diện rộng từ tháng 11/2026 đến tháng 8/2027.

Diễn biến bất lợi này có thể ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho hàng trăm nghìn héc-ta cây trồng trong vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu. Những khu vực phụ thuộc vào nguồn nước hồ chứa, đập dâng và nước mặt đứng trước nguy cơ thiếu nước nếu không được điều tiết hợp lý.

Không chỉ tác động đến năng suất cây trồng, hạn hán còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với một tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp như Đắk Lắk, chủ động ứng phó hạn hán có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sản xuất, ổn định thu nhập của nông dân và bảo đảm nguồn cung nông sản.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương thực hiện phương châm chuẩn bị từ sớm, từ xa, không chủ quan trước diễn biến thời tiết. Việc theo dõi lượng mưa, kiểm tra nguồn nước và đánh giá khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi phải được thực hiện thường xuyên để kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó.

Ứng phó và ưu tiên nước cho cây trồng. (Ảnh minh hoạ)

Ba kịch bản ứng phó, ưu tiên nước cho cây trồng

Kế hoạch của tỉnh xây dựng ba kịch bản điều hành nguồn nước, gồm nguồn nước đáp ứng nhu cầu, thiếu nước ở mức trung bình và thiếu nước nghiêm trọng. Trên cơ sở diễn biến thực tế, các địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi chủ động điều tiết, phân phối nước phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh định hướng điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nhằm giảm áp lực lên nguồn nước. Đặc biệt, cần ưu tiên nước cho cây lâu năm trong giai đoạn ra hoa, đậu quả để hạn chế ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

Đây cũng là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, hướng đến nền nông nghiệp tiết kiệm, bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Khi nguồn nước suy giảm nghiêm trọng, các phương án cấp nước khẩn cấp sẽ được triển khai theo tình hình thực tế, như bơm nước từ dung tích chết của hồ chứa, khoan giếng khẩn cấp và sử dụng xe bồn vận chuyển nước sinh hoạt đến khu vực thiếu nước.

Hồ chứa nước đã bị khô cạn. (Ảnh minh hoạ )

Bảo đảm nước sinh hoạt, chủ động bảo vệ môi trường

UBND tỉnh xác định bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân là ưu tiên cao nhất trong mọi tình huống. Các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ thiếu nước, xây dựng phương án cấp nước phù hợp, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, việc quản lý, vận hành hồ chứa phải bảo đảm an toàn công trình, sử dụng hiệu quả lượng nước tích trữ và hạn chế thất thoát. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng cần được tăng cường trong suốt mùa khô.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo chức năng. Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, đánh giá nguồn nước, lựa chọn kịch bản điều hành phù hợp và báo cáo kết quả theo quy định.

Việc chuẩn bị phương án ứng phó ngay từ đầu mùa khô sẽ góp phần bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân, đồng thời thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững tại Đắk Lắk.