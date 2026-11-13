Đắk Lắk chủ động bảo vệ vùng nuôi, ổn định nguồn cung thủy sản

Ảnh hưởng từ đợt mưa lớn tại vịnh Vũng Rô

Đêm 8, rạng sáng 9/11/2026, trên địa bàn vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra mưa lớn cục bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, lượng nước ngọt từ trên núi đổ xuống kết hợp với gió Đông Bắc khiến độ mặn vùng ven bờ giảm từ mức 30‰ xuống dưới 10‰, kéo theo nồng độ oxy hòa tan (DO) sụt giảm. Theo thống kê ban đầu của lực lượng chức năng vào sáng 10/11, toàn khu vực có khoảng 20 bè nuôi tôm hùm, cá bớp, cá chim, cá hồng, cá mú... bị sốc nước ngọt với tổng khối lượng thiệt hại gần 5 tấn.

Tại khu vực lồng bè ven bờ, chị Đặng Thị Thắm (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân) cho biết gia đình thả nuôi hơn 15.000 con cá nước lợ từ đầu năm 2026. Dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thu hoạch, nhưng sau đợt mưa lớn, cá bị ngộp nước và chết nổi lên mặt nước, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Cá nuôi lồng bè của người dân tại vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị sốc nước ngọt, chết nổi sau trận mưa lớn cục bộ.

Tình trạng tương tự cũng ghi nhận tại nhiều hộ nuôi gần bờ khác. Để giảm thiểu thiệt hại, người dân đã chủ động thu vớt số cá có dấu hiệu ngộp nước để bán cho thương lái thu hồi một phần vốn. Bà Trần Thị Bích Dân, một tiểu thương thu mua thủy sản tại vịnh Vũng Rô cho biết: “Chia sẻ thiệt hại cùng người dân vùng nuôi trồng thủy hải sản, tôi đã thu mua gần 5 tấn cá ngộp từ 10 bè nuôi của bà con. Bình thường cá bớp sống có giá khoảng 150.000 đồng/kg, nhưng cá ngộp nước chỉ bán được mức 70.000 - 80.000 đồng/kg, giảm một nửa so với ngày thường. Bên cạnh số lượng còn thu mua được, người dân cũng phải xử lý bỏ đi nhiều tấn cá đã chết".

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết: "Thiệt hại đợt này tập trung ở các bè nuôi gần bờ vịnh Vũng Rô do nước ngọt đổ về nhanh, trong khi các lồng nuôi xa bờ cơ bản ổn định. Cùng với việc hỗ trợ người dân ứng phó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, thống kê thiệt hại và vận động người dân thu hoạch sớm những lồng thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm".

Sự việc tại Vũng Rô đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ cho toàn bộ vùng nuôi trọng điểm phía Đông Đắk Lắk, nơi tập trung các vùng nuôi thủy sản thương phẩm quy mô lớn tại đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông (thuộc khu vực Sông Cầu, Tuy An trước đây).

Theo số liệu của ngành Nông nghiệp, toàn khu vực hiện có gần 177.000 lồng nuôi thủy sản các loại, đạt sản lượng bình quân hơn 2.260 tấn/năm, mang lại giá trị kinh tế khoảng 1.800 - 2.000 tỷ đồng/năm cho hơn 4.000 hộ dân. Riêng vùng nuôi khu vực Sông Cầu chiếm hơn 129.000 lồng (vượt quy hoạch 4,4 lần) với sản lượng gần 2.200 tấn/năm; khu vực Tuy An duy trì gần 13.000 lồng. Với quy mô sản xuất lớn trên mặt nước, nếu tình trạng sốc nước ngọt hoặc mưa bão tiếp tục diễn ra trong 4 - 7 đợt mưa lớn được dự báo từ nay đến cuối năm 2026, nguồn cung thủy sản phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2027 và các đơn hàng xuất khẩu sẽ chịu nhiều áp lực.

Toàn cảnh vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè quy mô lớn tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Siết chặt quản lý vùng nuôi, chủ động ứng phó

Ngay sau khi xảy ra sự cố, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" của tỉnh trong công tác ứng phó thiên tai cuối năm, chính quyền các địa phương ven biển phía Đông Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vùng nuôi.

Trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại cơ sở, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, không chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó. Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại cơ sở.

Ông Phan Trần Vạn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cảnh cho biết: "Qua các đợt mưa lũ và sự cố tại Vũng Rô cho thấy tâm lý giữ hàng chờ giá cao dịp cận Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân theo dõi sát dự báo thời tiết; khi có thông tin mưa lớn cần hoàn tất việc hạ lồng nuôi xuống độ sâu 2 - 3 mét hoặc di chuyển bè ra xa bờ trước 12 - 24 giờ để tránh tầng nước ngọt bề mặt, đồng thời gia cố dây neo và di dời bè khỏi khu vực cửa sông, suối".

Người nuôi trồng thủy sản kiểm tra, gia cố hệ thống lồng bè nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi dịp cuối năm.

Về giải pháp dài hạn, thực hiện Kế hoạch điều chỉnh Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản (Đề án 190) của UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đang triển khai rà soát, sắp xếp lại hoạt động nuôi lồng bè tại 10 xã, phường ven biển phía Đông (gồm: Xuân Lộc, Sông Cầu, Xuân Đài, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc và Hòa Hiệp). Theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 3/2027, địa phương sẽ bố trí lại vùng nuôi phù hợp với sức chịu tải môi trường, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), bản đồ GIS và gắn mã định danh cho từng cơ sở lồng bè. Lãnh đạo tỉnh khẳng định, việc kê khai, số hóa dữ liệu và nuôi đúng quy hoạch không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị thương hiệu thủy sản mà còn là cơ sở pháp lý để Nhà nước hỗ trợ kịp thời khi xảy ra rủi ro thiên tai.

Người dân vùng nuôi phía Đông Đắk Lắk thu hoạch, phân loại tôm hùm đạt kích cỡ thương phẩm để cung ứng cho thị trường cuối năm và xuất khẩu.

Song song với công tác quản lý vùng nuôi, theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, thủy hải sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đồng thời thuộc nhóm hàng thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2027. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Sở đang phối hợp với ngành Nông nghiệp cập nhật sát sản lượng thực tế tại các vùng nuôi; đồng thời kết nối các doanh nghiệp chế biến, hệ thống siêu thị và các đơn vị có kho lạnh trên địa bàn chuẩn bị phương án thu mua, cấp đông kịp thời khi người dân có nhu cầu thu hoạch sớm để tránh lũ.

Sự chủ động phòng ngừa của người nuôi, công tác quản lý chặt chẽ vùng nuôi của chính quyền cùng sự phối hợp kịp thời từ ngành Công Thương sẽ góp phần giúp ngành thủy sản phía Đông Đắk Lắk giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường Tết Nguyên đán 2027.