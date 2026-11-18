UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 17/11/2026 về triển khai mô hình chứng nhận “Buôn Ma Thuột Authentic Coffee”. Đây là một nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới” giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột, nổi bật với những mái nhà cong giữa khuôn viên xanh.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ xây dựng bộ tiêu chí chứng nhận, quy trình đánh giá và bộ nhận diện chung cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê. Qua đó, Đắk Lắk hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và giới thiệu các cơ sở đạt chứng nhận thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch.

Mô hình được triển khai thí điểm tại phường Buôn Ma Thuột và các xã, phường lân cận có điều kiện phù hợp. Đối tượng tham gia gồm quán cà phê, phòng trưng bày cà phê, không gian trải nghiệm và cơ sở phục vụ khách du lịch có sản phẩm, dịch vụ cà phê. Giai đoạn đầu, tỉnh tập trung vào các cơ sở tiêu biểu tại phường Buôn Ma Thuột, đại diện cho nhiều loại hình, quy mô, nhóm khách hàng và cách tổ chức trải nghiệm cà phê.

Các cơ sở đăng ký trên cơ sở tự nguyện. UBND tỉnh yêu cầu việc lựa chọn, đánh giá và công nhận phải công khai, bình đẳng. Từng tiêu chí phải phù hợp với thực tế kinh doanh, có thể kiểm chứng và không làm phát sinh thêm điều kiện kinh doanh. Kết quả đánh giá phải được lưu trữ để phục vụ kiểm tra, rà soát.

Trong tháng 11/2026, Sở Công Thương Đắk Lắk chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để chuẩn bị khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí và quy chế quản lý chứng nhận. Tham gia có đại diện các sở, địa phương, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và chuyên gia ngành cà phê.

Tháng 12/2026, Sở Công Thương sẽ phối hợp khảo sát các quán cà phê, phòng trưng bày và điểm phục vụ du khách để đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ và điều kiện hoạt động của từng loại hình. Kết quả khảo sát là căn cứ xây dựng bộ tiêu chí với 5 nhóm nội dung, gồm sản phẩm cà phê, không gian trải nghiệm, chất lượng dịch vụ, văn hóa cà phê và chuyển đổi số.

Cùng thời gian này, Sở Công Thương chủ trì xây dựng hệ thống chấm điểm, xếp hạng các cơ sở đáp ứng bộ tiêu chí. Các đơn vị cũng sẽ thiết kế logo, biển hiệu, tem chứng nhận và hướng dẫn cách sử dụng thống nhất tại những điểm được công nhận.

Du khách check-in tại một quán cà phê ở Buôn Ma Thuột.

Sang tháng 1/2027, Sở Công Thương sẽ xây dựng quy chế quản lý, quy định cụ thể các bước từ đăng ký, đánh giá, công nhận đến kiểm tra việc duy trì tiêu chí. Các cơ sở kinh doanh, hiệp hội, chuyên gia và chính quyền địa phương sẽ góp ý về tiêu chí, cách chấm điểm và khả năng đáp ứng của cơ sở trước khi Sở hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Trong tháng 1 và tháng 2/2027, Sở Công Thương sẽ phối hợp xây dựng phương án cập nhật danh mục các cơ sở được chứng nhận, hỗ trợ người dân và du khách tra cứu trên nền tảng số. Thông tin về các điểm này dự kiến được sử dụng trong chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và các sự kiện cà phê của tỉnh.

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành bộ tiêu chí và quy chế quản lý, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ chủ trì hướng dẫn đăng ký, tổ chức đánh giá và công nhận các cơ sở đáp ứng yêu cầu. Hiệp hội đồng thời theo dõi việc duy trì tiêu chí và tiếp nhận phản ánh. Đến quý IV/2027, Sở Công Thương sẽ tổng kết đợt thí điểm, báo cáo UBND tỉnh để xem xét điều chỉnh mô hình và mở rộng phạm vi áp dụng.