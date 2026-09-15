Đắk Lắk cho thuê 6 cơ sở nhà, đất công tại Buôn Ma Thuột

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đắk Lắk )

Theo Thông báo số 67/TB-TTCUDVC, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đưa 6 cơ sở nhà, đất gắn với quyền sử dụng đất vào khai thác cho thuê. Trong số này, một cơ sở được cho thuê theo phương thức niêm yết giá, 5 cơ sở thực hiện theo phương thức chào giá cạnh tranh. Thời hạn cho thuê đối với các cơ sở là 5 năm, mục đích sử dụng là thương mại, dịch vụ.

Cơ sở cho thuê theo phương thức niêm yết giá là Điểm trường Mầm non Thôn 8, xã Cư Êbur (cũ), nay là Tổ dân phố 8, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cơ sở có diện tích đất 994 m², diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng nhà 208,7 m², trong đó diện tích nhà cho thuê là 208,7 m². Giá niêm yết ở mức 188.829 đồng/m²/nhà/năm, tiền đặt trước 9,852 triệu đồng.

Đối với 5 cơ sở cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh, giá niêm yết được xác định theo từng tài sản. Cụ thể, Trụ sở tiếp công dân tại số 92 Y Jút, phường Buôn Ma Thuột có diện tích đất 131,3 m², diện tích sàn xây dựng và diện tích nhà cho thuê 310,1 m². Giá niêm yết là 404.535 đồng/m²/nhà/năm, tiền đặt trước hơn 31,36 triệu đồng.

Ban nghiên cứu giáo dục học sinh dân tộc tại số 69 đường Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột có diện tích đất 305,8 m², diện tích sàn xây dựng và diện tích nhà cho thuê 332 m². Giá niêm yết 341.425 đồng/m²/nhà/năm, tiền đặt trước hơn 28,33 triệu đồng.

Tại Trung tâm Pháp y, số 59 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, diện tích đất là 442 m², diện tích sàn xây dựng và diện tích nhà cho thuê 377 m². Giá niêm yết 721.734 đồng/m²/nhà/năm, tiền đặt trước hơn 68,02 triệu đồng. Đây là mức giá niêm yết cao nhất trong 6 cơ sở được đưa ra cho thuê.

Đội quản lý thị trường cảnh quan đô thị tại số 28 Y Jút, phường Buôn Ma Thuột có diện tích đất 128,4 m², diện tích sàn xây dựng và diện tích nhà cho thuê 385,2 m². Giá niêm yết 318.592 đồng/m²/nhà/năm, tiền đặt trước hơn 30,68 triệu đồng.

Cơ sở còn lại là Điểm trường Mầm non Buôn Kdun, xã Cư Êbur (cũ), có diện tích đất 1.049,2 m², diện tích sàn xây dựng và diện tích nhà cho thuê 285 m². Giá niêm yết 216.253 đồng/m²/nhà/năm, tiền đặt trước hơn 15,4 triệu đồng.

Theo thông báo, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê nhà phải nộp Phiếu đăng ký thuê nhà do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột phát hành và tiền đặt trước. Khoản tiền này được xác định bằng 5% tiền thuê nhà cho cả thời hạn thuê theo quy định tại Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Thời gian nộp Phiếu đăng ký thuê nhà và tiền đặt trước từ ngày 15/9 - 21/9/2026, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột, số 53 Lê Lợi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian tổ chức xác định người được quyền thuê nhà bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 22/9/2026, tại cùng địa điểm.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột cho biết, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký với đơn vị để xem nhà trước khi nộp Phiếu đăng ký thuê nhà và tiền đặt trước. Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên thuê nhà theo quy định phải nộp bản sao hồ sơ, tài liệu chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên.