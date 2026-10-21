Đắk Lắk: Chính sách đãi ngộ và nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao

Việc HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026- 2031 thể hiện sự đồng thuận cao đối với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống, thu hút được người có năng lực và tạo môi trường để trí thức cống hiến.

Chính sách hướng đến các lĩnh vực trọng tâm

Chính sách hướng đến các nhóm nhân lực chất lượng cao, gồm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các lĩnh vực ưu tiên gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế rừng, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch sinh thái và văn hóa, hạ tầng đô thị, giáo dục, tài chính, đầu tư, xây dựng thể chế, pháp luật và các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo dự thảo Nghị quyết số 09 được cung cấp để đối chiếu, mức hỗ trợ ban đầu đối với người được thu hút theo hình thức tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức được xác định theo trình độ, học hàm, học vị: 500 triệu đồng đối với trình độ đại học, 700 triệu đồng đối với thạc sĩ, 1 tỷ đồng đối với tiến sĩ, 1,5 tỷ đồng đối với phó giáo sư và 2 tỷ đồng đối với giáo sư. Với hình thức hợp đồng lao động xác định thời hạn, mức hỗ trợ ban đầu tối đa là 500 triệu đồng/người và mức lương tối đa 100 triệu đồng/người/tháng, theo điều kiện quy định. Chính sách hỗ trợ đào tạo có mức từ 100 triệu đồng đối với người được cấp bằng đại học đến 700 triệu đồng đối với người được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Các mức hưởng đều gắn với tiêu chuẩn, điều kiện và nghĩa vụ cụ thể.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tổ chức ngày 20/10/2026

Đãi ngộ phải đi đôi với hiệu quả cống hiến

Đãi ngộ là điều kiện quan trọng để thu hút nhân tài, nhưng chưa đủ để bảo đảm họ phát huy năng lực và gắn bó lâu dài. Hiệu quả chính sách cần được đo bằng sự phù hợp giữa năng lực với vị trí việc làm, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm nghiên cứu và khả năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhu cầu nhân lực theo từng lĩnh vực, xây dựng vị trí cần thu hút, yêu cầu năng lực và kết quả đầu ra; đồng thời bảo đảm môi trường làm việc, điều kiện nghiên cứu và cơ chế phối hợp phù hợp.

Cùng với thu hút nhân lực từ bên ngoài, tỉnh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiện có, tạo cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức và trí thức trẻ phát triển chuyên môn. Việc triển khai phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định; gắn quyền lợi với trách nhiệm, cam kết công tác và kết quả đóng góp. Định kỳ cần đánh giá hiệu quả chính sách bằng những chỉ tiêu có thể kiểm chứng, tránh chỉ dựa vào số lượng người được thu hút hoặc kinh phí đã hỗ trợ.

Liên hiệp Hội – cầu nối giữa trí thức và thực tiễn

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, chính sách mở ra cơ hội phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức và kết nối tri thức với nhu cầu thực tiễn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp Hội có thể phối hợp xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên gia; kết nối nhà khoa học với sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương; thúc đẩy tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống. Những lĩnh vực như chế biến sâu nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và chuyển đổi số có thể trở thành trọng tâm hợp tác thiết thực.

Tổ chức thực hiện là khâu quyết định

Để chính sách phát huy hiệu quả, cần cụ thể hóa nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực và vị trí việc làm; công khai quy trình tuyển chọn, tiếp nhận và hỗ trợ; bố trí công việc phù hợp với năng lực; tạo điều kiện về môi trường làm việc, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Cùng với đó, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ cam kết và đánh giá định kỳ trên cơ sở kết quả cụ thể. Việc thu hút nhân lực mới cũng cần đi đôi với bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ, tạo tính kế thừa và bảo đảm phát triển bền vững.

Việc 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 ngày 20/10/2026 là dấu mốc về sự đồng thuận đối với định hướng chính sách. Tuy nhiên, giá trị cuối cùng sẽ được quyết định bởi chất lượng tổ chức thực hiện, khả năng bố trí và sử dụng đúng người, đúng việc, cùng những kết quả cụ thể mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế địa phương.

Khi chính sách đãi ngộ được kết hợp với môi trường làm việc thuận lợi, cơ chế đánh giá thực chất và sự tham gia chủ động của đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trở thành động lực quan trọng để Đắk Lắk khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển nhanh, xanh, bền vững.