Đắk Lắk: Chính quyền bác thông tin tôm hùm chết hàng loạt, kêu gọi 'giải cứu'

Bài đăng trên mạng xã hội Facebook kêu gọi “giải cứu” tôm hùm ngộp tại khu vực Sông Cầu

Chiều 16.11, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thông tin tôm hùm tại địa phương chết hàng loạt do mưa lũ, khiến người nuôi phải kêu gọi “giải cứu” đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến môi trường nước và hàm lượng ô xy có sự biến động, ảnh hưởng đến một số tôm hùm kích cỡ nhỏ. Tuy nhiên, số lượng tôm bị thiệt hại không nhiều, không có tình trạng tôm chết hàng loạt trên diện rộng như những thông tin được chia sẻ.

Trước tình hình trên, UBND phường đã giao lực lượng công an kiểm tra, xác minh các tài khoản đăng tải thông tin liên quan trên mạng xã hội.

Việc xác minh nhằm kịp thời chấn chỉnh những nội dung sai lệch, tránh gây hoang mang cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ uy tín và thương hiệu tôm hùm Sông Cầu.

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết với nội dung kêu gọi “giải cứu” tôm hùm ngộp tại khu vực Sông Cầu, kèm theo hình ảnh và các mức giá chào bán khác nhau.

Cụ thể, tài khoản T.G.P. đăng tải nội dung: “Góc giải cứu tôm hùm. Tình hình mưa bão ở Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk - PV), nhiều nước vào ngập tôm hùm nên vuông nhờ em chạy dùm tạ tôm hùm ngộp yếu bao ăn nhé”. Cùng với đó, tài khoản này rao bán nhiều loại tôm hùm với giá từ 170.000 - 260.000 đồng/kg.

Một tài khoản Facebook đăng thông tin rao bán tôm hùm với giá được cho là “giải cứu” sau mưa lũ tại Sông Cầu

Một tài khoản khác là T.M. cũng đăng thông tin “Giải cứu tôm hùm ngộp Sông Cầu”, cho rằng tôm bị ảnh hưởng do nguồn nước xấu và chào bán với mức giá “5xx”.

Trong khi đó, tài khoản V.L. đăng bài “Giải cứu tôm hùm ngộp Sông Cầu, Phú Yên”, giới thiệu tôm hùm loại 1, loại có gạch với giá 630.000 đồng/kg, đồng thời kêu gọi người dùng mạng xã hội mua chung.

Những thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, chia sẻ của cộng đồng mạng, dễ tạo cảm giác rằng hoạt động nuôi tôm hùm tại Sông Cầu đang chịu thiệt hại nghiêm trọng sau mưa lũ. Tuy nhiên, theo khẳng định của chính quyền địa phương, nội dung tôm hùm chết hàng loạt và phải kêu gọi giải cứu là không phản ánh đúng tình hình thực tế.

Tôm hùm từ lâu được xem là đặc sản nổi tiếng, góp phần tạo dựng thương hiệu thủy sản của vùng biển Đắk Lắk. Hoạt động nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm hùm, cũng là sinh kế quan trọng của đông đảo người dân ven biển.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 161.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản, với sự tham gia của hơn 5.100 hộ dân. Riêng phường Sông Cầu có quy mô nuôi trồng lớn với hơn 74.000 lồng, bè của gần 1.900 hộ nuôi.

Với quy mô sản xuất lớn và vai trò quan trọng đối với đời sống người dân, những thông tin thiếu kiểm chứng về tình hình nuôi tôm hùm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, hoạt động tiêu thụ cũng như uy tín sản phẩm địa phương.

Vì vậy, việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội là cần thiết, tránh gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến người nuôi thủy sản.