Đắk Lắk chấp thuận dự án điện mặt trời hơn 21.100 tỷ đồng

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê, gồm 4 nhà máy thành phần.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại xã Ia Rvê và xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, trên diện tích khoảng 1.337,72 ha.

Có 5 doanh nghiệp được chấp thuận là nhà đầu tư, gồm Công ty cổ phần Ea Súp Solar, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Ea Súp, Công ty cổ phần Tây Nguyên Solar, Công ty cổ phần Ia Rvê Solar và Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk.

Đáng chú ý, cả 5 doanh nghiệp đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp, thôn Đoàn, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk.

Bốn nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 1.000 MW

Theo phương án được chấp thuận, dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê gồm 4 nhà máy thành phần, tổng công suất thiết kế 1.000 MW.

Trong đó, Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 1 có công suất 300 MW, diện tích dự kiến khoảng 397,10 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.361,98 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 2 có công suất 300 MW, diện tích khoảng 406,45 ha, vốn đầu tư khoảng 6.332,32 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 3 có công suất 300 MW, diện tích khoảng 399,97 ha, vốn đầu tư khoảng 6.328,42 tỷ đồng.

Riêng Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 4 có công suất 100 MW, diện tích khoảng 134,2 ha, với vốn đầu tư khoảng 2.115,27 tỷ đồng.

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời Ia Rvê, với tổng vốn đầu tư gần 21.138 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý của dự án là phương án tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) có tổng công suất khoảng 100 MW, dung lượng lưu trữ 200 MWh.

Cụ thể, ba nhà máy có công suất 300 MW được bố trí hệ thống BESS khoảng 30 MW/60 MWh cho mỗi nhà máy. Nhà máy Ia Rvê 4 được bố trí hệ thống lưu trữ khoảng 10 MW/20 MWh.

Với cấu hình 100 MW/200 MWh, hệ thống pin lưu trữ có khả năng cung cấp điện trong khoảng 2 giờ ở công suất định mức 100 MW, xét theo thông số thiết kế và chưa tính các tổn hao vận hành.

Việc tích hợp BESS được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết công suất phát, tăng tính linh hoạt trong khai thác nguồn điện mặt trời và góp phần hạn chế những biến động do đặc tính phụ thuộc thời tiết của nguồn năng lượng này.

Bên cạnh các nhà máy phát điện, dự án còn đầu tư hệ thống trạm biến áp 110 kV, các tuyến đường dây đấu nối và mở rộng Trạm biến áp 500 kV điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp.

Đối với hạng mục mở rộng trạm biến áp 500 kV, phương án đầu tư bao gồm lắp đặt thêm một máy biến áp 500/110 kV công suất 600 MVA, cùng các ngăn lộ và thiết bị liên quan để phục vụ đấu nối các nhà máy.

Theo quyết định, sản phẩm của dự án là điện mặt trời được sản xuất và bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua điểm đấu nối vào hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Tiến độ 18 tháng, nhà đầu tư phải bảo đảm giải tỏa công suất

Một dự án điện mặt trời đang hoạt động tại xã Ia Lốp. Ảnh Báo Đắk Lắk

Tổng vốn đầu tư của dự án được phê duyệt ở mức khoảng 21.137,99 tỷ đồng.

Theo cơ cấu nguồn vốn tổng hợp trong quyết định, vốn góp của các nhà đầu tư khoảng 6.410,35 tỷ đồng, chiếm 30,33% tổng vốn đầu tư. Phần vốn dự kiến huy động khoảng 14.727,63 tỷ đồng, tương đương 69,67%.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với tiến độ triển khai, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa công trình vào hoạt động trong thời gian 18 tháng, tính từ thời điểm được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, thời hạn 18 tháng không được tính từ ngày 9/10/2026, thời điểm ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là trách nhiệm của nhà đầu tư đối với phương án đấu nối và khả năng giải tỏa công suất phát điện.

Theo quyết định, các nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục, thỏa thuận và yêu cầu kỹ thuật về đấu nối, giải tỏa công suất theo quy định; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu dự án không được giải tỏa hết công suất.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng, Sở Công Thương được giao hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện phương án đấu nối, hệ thống đo đếm, điều khiển, bảo vệ và hệ thống pin lưu trữ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực điện lực.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, điện lực và những lĩnh vực có liên quan.

Đối với diện tích đất lâm nghiệp, nhà đầu tư phải tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng rừng tại khu vực dự án. Trường hợp phát hiện diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi thực hiện, phải điều chỉnh vị trí, đưa diện tích này ra khỏi ranh giới dự án để bảo vệ theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao các cơ quan chức năng giám sát việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường, bồi thường và giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai.

Với quy mô 1.000 MW cùng hệ thống lưu trữ 200 MWh, Ia Rvê là dự án điện mặt trời có quy mô đầu tư lớn vừa được chấp thuận tại Đắk Lắk.

Tuy nhiên, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chưa đồng nghĩa với việc dự án đã hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, ký kết hợp đồng mua bán điện hoặc đủ điều kiện vận hành thương mại.

Đáng chú ý, Quyết định số 3259/QĐ-UBND chưa nêu cụ thể cơ chế giá điện, phương thức thanh toán đối với hệ thống BESS. Đây là những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong quá trình triển khai dự án.