Đắk Lắk chấp thuận dự án điện mặt trời hơn 21.000 tỷ đồng

Bốn nhà máy điện mặt trời, tổng công suất 1.000 MW

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ký, dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê được đầu tư nhằm sản xuất điện từ nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phục vụ nhu cầu điện của khu vực và hòa vào lưới điện quốc gia. Năm doanh nghiệp được chấp thuận làm nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Ea Súp Solar, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Ea Súp, Công ty cổ phần Tây Nguyên Solar, Công ty cổ phần Ia Rvê Solar và Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.337,72 ha, gồm 4 nhà máy điện mặt trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu nối, truyền tải điện. Trong đó, Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 1, Ia Rvê 2 và Ia Rvê 3 có cùng công suất 300 MW mỗi nhà máy; Ia Rvê 4 có công suất 100 MW.

Đắk Lắk chấp thuận dự án điện mặt trời 1.000 MW, vốn hơn 21.100 tỷ đồng.

Diện tích dự kiến dành cho Ia Rvê 1 là 397,1 ha, Ia Rvê 2 khoảng 406,45 ha, Ia Rvê 3 khoảng 399,97 ha và Ia Rvê 4 khoảng 134,2 ha. Các nhà máy được đầu tư hệ thống đường vận hành nội bộ, nhà quản lý vận hành, cáp điện một chiều và xoay chiều kết nối nội bộ, cùng các trạm biến áp và đường dây đấu nối tương ứng.

Điểm đáng chú ý là dự án được bố trí hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) với tổng công suất khoảng 100 MW, dung lượng lưu trữ 200 MWh. Trong đó, ba nhà máy Ia Rvê 1, Ia Rvê 2 và Ia Rvê 3 mỗi nhà máy có hệ thống lưu trữ 30 MW/60 MWh; Ia Rvê 4 có hệ thống 10 MW/20 MWh.

Việc tích hợp hệ thống lưu trữ giúp tăng khả năng điều tiết nguồn điện tái tạo, hỗ trợ dịch chuyển một phần sản lượng điện sang các thời điểm phù hợp hơn với nhu cầu hệ thống. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào phương án vận hành, điều kiện đấu nối và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện.

Về hạ tầng đấu nối, dự án bao gồm các trạm biến áp 35 (22)/110 kV tại từng nhà máy, hệ thống đường dây 110 kV và hạng mục mở rộng Trạm biến áp 500 kV Xuân Thiện - Ea Súp. Phần mở rộng dự kiến lắp đặt một máy biến áp 500/110 kV công suất 600 MVA cùng các ngăn lộ, thiết bị phân đoạn và hạng mục đấu nối liên quan.

Điện sản xuất từ dự án dự kiến được bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua điểm đấu nối vào hệ thống truyền tải điện quốc gia. Do đó, bên cạnh tiến độ xây dựng các nhà máy, việc hoàn thiện hạ tầng đấu nối và đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất là điều kiện quan trọng để dự án có thể vận hành hiệu quả.

Vốn chủ sở hữu chiếm hơn 30%, tiến độ 18 tháng

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 21.137 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 1 có vốn đầu tư khoảng 6.361 tỷ đồng; Ia Rvê 2 khoảng 6.332 tỷ đồng; Ia Rvê 3 khoảng 6.328 tỷ đồng và Ia Rvê 4 khoảng 2.115 tỷ đồng.

Vốn góp của các nhà đầu tư đạt khoảng 6.410 tỷ đồng, tương đương 30,33% tổng vốn đầu tư. Phần vốn huy động khoảng 14.727 tỷ đồng, chiếm 69,67%. Năm doanh nghiệp sẽ góp vốn bằng tiền mặt theo tiến độ triển khai dự án.

Theo quyết định số 3259, vốn góp của các nhà đầu tư đạt khoảng 6.410 tỷ đồng.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác là 18 tháng kể từ thời điểm đáp ứng điều kiện về đất đai nêu trên.

Trước khi triển khai, các nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục bảo đảm thực hiện dự án, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, điện lực, môi trường và lâm nghiệp. Sở Tài chính được giao làm đầu mối theo dõi hoạt động đầu tư, kiểm tra việc góp vốn, huy động vốn, tiến độ và việc chấp hành các nội dung đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, quyết định đặt ra yêu cầu rà soát kỹ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trong toàn bộ khu vực đề xuất dự án. Nếu phát hiện rừng tự nhiên trong phạm vi triển khai, nhà đầu tư phải điều chỉnh vị trí, đưa toàn bộ diện tích này ra khỏi ranh giới dự án để bảo vệ theo quy định. Nhà đầu tư cũng phải thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế nếu thuộc trường hợp phải thực hiện.

Cùng với đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải tuân thủ quy định pháp luật, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền hai xã Ia Rvê và Ia Lốp có trách nhiệm giám sát việc triển khai, đặc biệt đối với yêu cầu không để các hạng mục công trình và tuyến đường dây đấu nối đi qua khu tái định cư hoặc khu vực quy hoạch đất sản xuất cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhà đầu tư phải phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện để hoàn thiện phương án đấu nối, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chịu trách nhiệm nếu dự án không được giải tỏa hết công suất. Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí đủ vốn theo tiến độ, ưu tiên đào tạo và tuyển dụng lao động địa phương theo cam kết.

Với quy mô 1.000 MW và tổng vốn đầu tư hơn 21.100 tỷ đồng, dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê là một dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, để chuyển từ chấp thuận chủ trương đầu tư sang triển khai thực tế, dự án vẫn phải hoàn tất các thủ tục chuyên ngành, đáp ứng điều kiện về đất đai, môi trường, rừng và bảo đảm khả năng đấu nối, giải tỏa công suất theo quy định.