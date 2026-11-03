Đắk Lắk chấp thuận điện mặt trời nổi 452 MW trên hồ Ea Súp Thượng

Ngày 31/10/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3526/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ Ea Súp Thượng giai đoạn 1, tại xã Ea Súp và xã Ea Kiết.

Theo quyết định, dự án có công suất thiết kế 452 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 9.149,21 tỷ đồng. Bốn nhà đầu tư được chấp thuận gồm Công ty Cổ phần Xây dựng công trình IPC, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SD Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Ea Súp.

Tổng diện tích đề xuất thực hiện dự án khoảng 526,97 ha, trong đó diện tích đất có mặt nước hồ Ea Súp Thượng chiếm khoảng 523,87 ha, còn diện tích đất khoảng 3,1 ha.

Các hạng mục chính gồm hệ thống tấm pin mặt trời và bộ biến tần lắp trên phao nổi, hệ thống cáp trung thế 35 kV, trạm biến áp nâng áp 35/220 kV công suất 2x250 MVA và hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS).

Đáng chú ý, quyết định đã đưa BESS vào quy mô đầu tư nhưng chưa công bố công suất và dung lượng lưu trữ cụ thể.

Hệ thống điện mặt trời nổi tại hồ Đa Mi, minh họa công nghệ dự kiến ứng dụng tại Ea Súp Thượng.

Để truyền tải điện lên lưới, dự án dự kiến xây dựng đường dây 220 kV mạch kép dài khoảng 6 km, đấu nối với trạm biến áp 500/220/110 kV Krông Búk, đồng thời mở rộng hai ngăn lộ 220 kV tại trạm này.

Về cơ cấu tài chính, vốn góp của bốn nhà đầu tư khoảng 1.829,84 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn. Phần còn lại, khoảng 7.319,37 tỷ đồng, chiếm 80%, dự kiến huy động từ các nguồn vốn khác.

Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình IPC đăng ký góp khoảng 850,88 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng vốn góp của nhóm nhà đầu tư.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ xây dựng và đưa công trình vào vận hành là 18 tháng kể từ các quyết định về đất đai, nhưng không muộn hơn quý IV/2028.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục đấu nối, giải tỏa công suất và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu dự án không giải tỏa hết công suất phát điện.

Các nhà đầu tư còn phải hoàn thiện thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, thủy lợi và xử lý quyền, nghĩa vụ đối với phần mặt nước chồng lấn Giấy phép số 91/GP-UBND trước khi triển khai theo quy định.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư mới là bước pháp lý ban đầu, chưa đồng nghĩa dự án đã huy động đủ hơn 9.149 tỷ đồng, hoàn tất thủ tục xây dựng hoặc chính thức khởi công.