Đắk Lắk chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Ea Sin tổng vốn đầu tư 2.893 tỷ đồng

Nhà máy điện gió Eanam Đăk Lăk đã được Trungnam đưa vào hoạt động từ năm 2021. (Ảnh: HƯƠNG TRÀ)

Theo quyết định, dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam làm nhà đầu tư, triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn điện từ năng lượng tái tạo, khai thác tiềm năng địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Nguyên.

Với công suất thiết kế 77MW, Nhà máy điện gió Ea Sin được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm hệ thống tua-bin gió, trạm biến áp 220/33kV công suất 90MVA và hệ thống đường dây 220kV đấu nối về Trạm biến áp 500kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Sản lượng điện dự kiến đạt từ 200-270 triệu kWh/năm.

Đáng chú ý, dự án có phương án đầu tư hạ tầng đấu nối theo hướng chia sẻ, kết nối với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2, đồng thời mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống đấu nối được xác định nhằm bảo đảm khả năng kết nối, truyền tải nguồn điện từ nhà máy vào hệ thống điện quốc gia; đồng thời tối ưu hóa hạ tầng phục vụ phát triển các dự án năng lượng trong khu vực.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trungnam cho biết, việc kết nối hạ tầng giữa các dự án là định hướng doanh nghiệp đã chuẩn bị từ trước. Theo ông Thịnh, đầu tư hạ tầng có tính liên kết sẽ góp phần tối ưu hệ thống đấu nối, tạo nền tảng cho việc phát triển các dự án năng lượng tiếp theo, qua đó mang lại hiệu quả cho địa phương trong quá trình quy hoạch và đầu tư.

Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028.

Việc triển khai Nhà máy điện gió Ea Sin tiếp tục nối dài hoạt động đầu tư năng lượng tái tạo của Trungnam tại Đắk Lắk. Trước đó, từ năm 2021, doanh nghiệp đã đầu tư và phát triển dự án điện gió trên bờ có quy mô hơn 400MW tại địa phương, thuộc nhóm những dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn được triển khai trong giai đoạn này tại Việt Nam.

Đắk Lắk có tiềm năng phát triển năng lượng gió, cùng lợi thế về điều kiện tự nhiên, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và năng lượng.

Theo định hướng đầu tư của doanh nghiệp, việc phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn gắn với hệ thống truyền tải, đấu nối đồng bộ sẽ góp phần khai thác nguồn tài nguyên địa phương, tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội tại Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.