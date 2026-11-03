Đắk Lắk chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Ea Sin gần 2.900 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: socongthuong.daklak.gov.vn)

Theo quyết định, hai nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam. Nhà máy điện gió Ea Sin được triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk, với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện. Dự án có diện tích đất sử dụng có thời hạn khoảng 26,804 ha và diện tích sử dụng tạm thời khoảng 19,8 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Về quy mô xây dựng, dự án đầu tư hệ thống tuabin gió và thiết bị đấu nối từ các trụ tuabin về trạm biến áp 220 kV/33 kV; xây dựng trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA cùng các ngăn lộ tổng máy biến áp và ngăn xuất tuyến 220 kV. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục mở rộng trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam, trong đó xây dựng ngăn máy biến áp AT3 công suất 300 MVA và các ngăn lộ 500 kV, 220 kV đồng bộ với hệ thống hiện hữu.

Hệ thống đường dây đấu nối được đầu tư với cấp điện áp 220 kV, kết nối Nhà máy điện gió Ea Sin với trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Một phần tuyến đường dây được thiết kế dùng chung và chia sẻ đầu tư với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2. Dự án cũng xây dựng hệ thống giao thông nội bộ phục vụ thi công, vận hành và kết nối với mạng lưới giao thông địa phương.

Tổng vốn đầu tư dự án là 2.893,1 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 434 tỷ đồng, chiếm khoảng 15%; vốn huy động hơn 2.459 tỷ đồng. Trong phần vốn góp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam góp hơn 368,8 tỷ đồng, tương ứng 85%; Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam góp hơn 65 tỷ đồng, tương ứng 15%. Các nhà đầu tư thực hiện góp vốn theo tiến độ dự án.

Theo tiến độ được chấp thuận, các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án, liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn thiện đầy đủ thủ tục liên quan đến đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, điện lực, môi trường và công nghệ. Dự án chỉ được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng kiểm lâm và chính quyền hai xã Cư Pơng, Ea Khăl kiểm kê hiện trạng khu vực đề xuất thực hiện dự án. Trường hợp phát hiện diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi dự án, nhà đầu tư phải điều chỉnh, đưa toàn bộ diện tích này ra khỏi ranh giới thực hiện. Trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ rừng, bảo đảm an toàn công trình điện lực và kiểm soát các vấn đề môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và cảnh quan khu vực.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải hoàn thiện phương án đấu nối, thực hiện các thỏa thuận và yêu cầu kỹ thuật về giải tỏa công suất; phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện trong quá trình đấu nối. UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành và chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự án theo chức năng, thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ đã được chấp thuận.