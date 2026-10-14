Đắk Lắk: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời hơn 21.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3259/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với dự án các nhà máy điện mặt trời Ia Rvê gồm 4 nhà máy, tổng công suất 1.000 MW.

Năm doanh nghiệp được chấp thuận làm nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Ea Súp Solar, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Ea Súp, Công ty Cổ phần Tây Nguyên Solar, Công ty Cổ phần Ia Rvê Solar và Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.337,72 ha, gồm 4 nhà máy điện mặt trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu nối, truyền tải điện. Trong đó, Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 1, Ia Rvê 2 và Ia Rvê 3 có cùng công suất 300 MW mỗi nhà máy; Ia Rvê 4 có công suất 100 MW.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 21.137 tỷ đồng. Cụ thể, Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 1 có vốn đầu tư khoảng 6.361 tỷ đồng; Ia Rvê 2 khoảng 6.332 tỷ đồng; Ia Rvê 3 khoảng 6.328 tỷ đồng và Ia Rvê 4 khoảng 2.115 tỷ đồng.

Một dự án điện mặt trời đang hoạt động tại xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: baodaklak.vn

Vốn góp của các nhà đầu tư đạt khoảng 6.410 tỷ đồng, tương đương 30,33% tổng vốn đầu tư. Phần vốn huy động khoảng 14.727 tỷ đồng, chiếm 69,67%. Năm doanh nghiệp sẽ góp vốn bằng tiền mặt theo tiến độ triển khai dự án.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê được đầu tư nhằm sản xuất điện từ nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để cấp điện cho khu vực, đồng thời hòa vào lưới điện quốc gia.

Theo Quyết định, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 18 tháng kể từ thời điểm đáp ứng điều kiện về đất đai nêu trên.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của dự án và bố trí đủ vốn chủ sở hữu, vốn huy động để thực hiện dự án.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk chủ trì hướng dẫn, kiểm tra Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyên ngành điện lực; bảo đảm Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch và phương án phát triển mạng lưới cấp điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện phương án đấu nối, hệ thống đo đếm, điều khiển, bảo vệ, hệ thống pin lưu trữ và các thủ tục điện lực có liên quan; thực hiện việc thẩm định, kiểm tra các hạng mục công trình năng lượng thuộc thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện kiểm tra điều kiện đấu nối, nghiệm thu, đóng điện và đưa công trình vào vận hành; theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục về đất đai, thẩm định đầy đủ các điều kiện về cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã Ia Rvê, Ia Lốp tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng rừng tại toàn bộ khu vực đề xuất thực hiện dự án, trường hợp có diện tích rừng tự nhiên thì yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh, đưa ra khỏi phạm vi thực hiện.

Sở Tài chính theo dõi, quản lý hoạt động đầu tư của dự án; kiểm tra việc góp vốn, huy động vốn, tiến độ thực hiện dự án.