Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái vừa ký Công văn số 19416/UBND-CNXD, yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Tuyến đường bộ ven biển, đoạn tuyến từ phường Bình Kiến đến xã Tuy An Đông.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ thi công dự án Tuyến đường bộ ven biển.

Dự án dài 14,67 km, tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, song theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, tiến độ thi công thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo báo cáo ngày 27/11 của Sở Xây dựng và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông (chủ đầu tư), đến ngày 17/8/2026, dự án đã được bàn giao 13,94/14,67 km mặt bằng, đạt 95,04% chiều dài tuyến. Tuy nhiên, trong hai tháng, từ ngày 20/9 đến 20/11, giá trị xây lắp chỉ tăng khoảng 20 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/11, giá trị xây lắp ước đạt 152/890,901 tỉ đồng, đạt 17,1% giá trị hợp đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định mặt bằng không còn là nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ. Theo tỉnh Đắk Lắk, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị chưa tương xứng, trong khi chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc và chưa áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng.

Để bảo đảm tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khẩn trương rà soát, lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục, xác định rõ từng mốc thời gian. Nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, tăng ca, tăng kíp và bảo đảm chất lượng, an toàn lao động.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, nhà thầu phải kịp thời báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về tiến độ thi công theo hợp đồng.

Đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng các mốc đã cam kết. Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư phải xử lý theo hợp đồng và quy định của pháp luật. Ban có trách nhiệm chủ động giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước ngày 20 hằng tháng, Ban phải báo cáo UBND tỉnh qua Sở Xây dựng về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án tuyến đường bộ ven biển. UBND tỉnh sẽ căn cứ kết quả thực hiện từng mốc tiến độ để đánh giá, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hợp đồng xây lắp có giá trị 890,901 tỷ đồng, trong đó khối lượng đã thực hiện đến ngày 20/11/2026 ước đạt 152 tỷ đồng. Để hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 8/2027 theo cam kết, nhà thầu còn phải thực hiện khối lượng trị giá khoảng 738,9 tỷ đồng trong gần 9 tháng, bình quân khoảng 82,1 tỷ đồng/tháng.