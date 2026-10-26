Ngày 26/10, ông Lê Hùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao bán đất nền và bất động sản trên mạng xã hội; xử lý vi phạm nếu có.

Đắk Lắk chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao bán đất nền trên mạng xã hội. Ảnh: Ngọc Hùng

Theo Sở Xây dựng, hoạt động quảng cáo, giới thiệu, rao bán bất động sản trên các nền tảng mạng xã hội diễn ra dưới nhiều hình thức. Một số nội dung có dấu hiệu cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo dự án hoặc sản phẩm chưa đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng thông tin quy hoạch, chủ trương đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, có tình trạng giới thiệu, nhận đặt cọc, thu tiền khi bất động sản chưa đáp ứng điều kiện pháp luật. Những hành vi này có thể gây nhiễu loạn thông tin thị trường, khiến người dân có nguy cơ thiệt hại và phát sinh tranh chấp.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh, sàn giao dịch, đơn vị môi giới và các tổ chức, cá nhân liên quan chỉ quảng cáo, giới thiệu, chào bán bất động sản sau khi xác minh chủ thể có quyền kinh doanh, định đoạt hợp pháp và sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Với quyền sử dụng đất, phải kiểm tra điều kiện chuyển nhượng theo pháp luật đất đai. Đối với đất nền trong dự án, cần xác minh tình trạng pháp lý, việc hoàn thành hạ tầng và văn bản của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện chuyển nhượng trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Sở nghiêm cấm quảng cáo, chào bán, nhận đặt cọc, huy động vốn hoặc thu tiền của khách hàng đối với dự án, sản phẩm bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân cũng không được đăng tải thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về chủ đầu tư, vị trí, ranh giới, mục đích sử dụng đất, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá bán, số lượng sản phẩm còn lại và khả năng cấp giấy chứng nhận.

Trước khi đăng tải, người quảng cáo phải kiểm tra hồ sơ pháp lý, đối chiếu thông tin từ cơ quan có thẩm quyền và công khai trung thực các thông tin bắt buộc về dự án, bất động sản.

Một "dự án ma" mang tên “Làng sinh thái vườn vải cổ thụ 22 hộ dân” quảng cáo bị chính quyền địa phương phát văn bản cảnh báo. Ảnh: N.H

Đối với hoạt động môi giới, tổ chức kinh doanh dịch vụ phải thành lập doanh nghiệp và đáp ứng điều kiện hoạt động. Cá nhân hành nghề phải có chứng chỉ phù hợp, hoạt động trong doanh nghiệp theo quy định.

Tổ chức, cá nhân không được tự nhận là chủ đầu tư, đại lý độc quyền, đơn vị phân phối chính thức hoặc đại diện chủ sở hữu khi không có tài liệu hợp pháp chứng minh; không sử dụng hồ sơ năng lực, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, văn bản ủy quyền của đơn vị khác để tạo dựng tư cách hoạt động.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, cá nhân rà soát bài đăng, video, livestream, hội nhóm, trang cá nhân và nội dung quảng cáo do mình quản lý; kịp thời gỡ bỏ, đính chính thông tin sai lệch, thiếu căn cứ pháp lý hoặc có nguy cơ gây hiểu nhầm. Khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo dự án chưa đủ điều kiện, phân lô bán nền trái quy định, giả mạo hồ sơ, lừa đảo hoặc huy động, nhận tiền trái pháp luật, cần phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.

Sở Xây dựng là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản ánh; rà soát pháp lý dự án, điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và hoạt động môi giới, sàn giao dịch thuộc phạm vi quản lý. Công an tỉnh được đề nghị chỉ đạo Công an cấp xã nắm tình hình, xác minh dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo giấy tờ hoặc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để vi phạm pháp luật.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, ghi nhận hoạt động quảng cáo, rao bán bất động sản có dấu hiệu bất thường; tuyên truyền, cảnh báo người dân và xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ, cải chính thông tin và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ có thể được chuyển đến cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét, xử lý theo quy định.