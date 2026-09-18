Đắk Lắk: Chăm lo đời sống, giữ chân công nhân khu công nghiệp

Ngày 18/9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026. Ổn định việc làm, phát triển nhà lưu trú và nâng chất lượng bữa ăn ca là những nội dung gắn trực tiếp với đời sống người lao động tại các khu công nghiệp nhận được sự quan tâm đoàn viên công đoàn.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Thảo, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm Đắk Lắk, phản ánh nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, chế biến, dịch vụ gặp khó khăn về đơn hàng, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tăng cùng yêu cầu nâng cao kỹ năng khiến người lao động chịu thêm áp lực.

Từ thực tế này, chị Thảo đề nghị tỉnh có giải pháp kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đào tạo lại, nâng cao tay nghề và kỹ năng số. Điều người lao động mong muốn là có cơ hội thích ứng với yêu cầu sản xuất mới, duy trì việc làm và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trả lời kiến nghị, ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nêu các giải pháp tăng kết nối tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm và nền tảng trực tuyến. Tỉnh cũng sẽ phối hợp với các xã, phường hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng; triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có ngành công nghiệp chế biến nông sản.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bên phải) lắng nghe ý kiến của đoàn viên công đoàn.

Cùng với việc làm, chỗ ở là vấn đề được quan tâm khi các khu, cụm công nghiệp phát triển. Ông Nguyễn Xuân Pha, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Sông Cầu, phản ánh nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các công trình phúc lợi ngày càng tăng, trong khi nguồn cung, hạ tầng phục vụ chưa đáp ứng thực tế.

Khoảng trống này không chỉ nằm ở số lượng nhà ở, mà còn ở nhà trẻ, cơ sở y tế, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao. Việc bổ sung các dịch vụ thiết yếu quanh nơi làm việc vì vậy được đặt ra cùng mục tiêu thu hút, ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2025, Đắk Lắk đã triển khai 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 1.348 căn. Năm 2026, tỉnh tiếp tục đôn đốc hoàn thành các dự án đã khởi công, đồng thời chuẩn bị, đẩy nhanh triển khai dự án mới để mở rộng nguồn cung.

Đối với công nhân, tỉnh sẽ rà soát quỹ đất trong và lân cận các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực tập trung đông lao động để phát triển nhà ở, nhà lưu trú và công trình phúc lợi. Với khu công nghiệp mới, nhu cầu chỗ ở công nhân sẽ được tính toán ngay từ khâu quy hoạch, chuẩn bị đầu tư.

Ông Lê Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk trả lời các ý kiến của đoàn viên công đoàn.

Tỉnh cũng khuyến khích chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và nhà đầu tư có quỹ đất hợp pháp tham gia. Mục tiêu là hình thành các khu nhà ở có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và phù hợp khả năng chi trả của người lao động.

Bên cạnh chỗ ở, chất lượng bữa ăn ca được nhìn nhận là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất và sự gắn bó của công nhân. Ông Lê Đình Trung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, đề nghị tăng giám sát nguồn gốc thực phẩm, chất lượng suất ăn, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp.

Theo Sở Y tế, thời gian tới, ngành sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Sở Công Thương, kiểm tra định kỳ và đột xuất bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn. Nội dung tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, kiểm thực và lưu mẫu thức ăn.

Sở Y tế đồng thời đề xuất hướng dẫn khẩu phần phù hợp từng nhóm ngành nghề; phối hợp với tổ chức công đoàn vận động doanh nghiệp đưa giá trị bữa ăn ca vào thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Công nhân và công đoàn cơ sở được khuyến khích tham gia giám sát, phản ánh kịp thời những suất ăn không bảo đảm chất lượng.

Đối với tình trạng nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội được phản ánh tại hội nghị, tỉnh xác định hỗ trợ doanh nghiệp phải đi cùng bảo đảm quyền lợi người lao động. Các cơ quan chức năng sẽ tăng theo dõi, nắm tình hình, phát hiện sớm nguy cơ tranh chấp, không để nghĩa vụ với công nhân bị kéo dài.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành thực hiện nghiêm những nội dung đã trao đổi, thống nhất; phối hợp với tổ chức công đoàn giải quyết kiến nghị chính đáng. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cần gắn với phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để công nhân yên tâm làm việc và doanh nghiệp duy trì nguồn nhân lực ổn định.

Hội nghị ghi nhận 16 ý kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động tập trung vào việc làm, đào tạo nghề, tiền lương, bảo hiểm, nhà ở và an toàn lao động. UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp thu các kiến nghị, yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết sau đối thoại.