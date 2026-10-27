Đắk Lắk: Cầu Krông Bông tăng tốc về đích sau khi gỡ vướng mặt bằng, đất đắp

Gỡ vướng mặt bằng, thiếu đất đắp, cầu Krông Bông tăng tốc về đích. Video: N.H

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, công trình cầu Krông Bông và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, đang được tiếp tục thi công sau thời gian gặp vướng mắc về mặt bằng và đất đắp

Cầu Krông Bông có 6 nhịp, mỗi nhịp dài 33m, thuộc gói thầu trị giá hơn 36 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đạt 96,75%; Gói thầu đường dẫn hai đầu cầu có giá trị hợp đồng hơn 19 tỷ đồng, nhà thầu đang thi công nền đường đắp đất, phấn đấu đưa công trình vào khai thác vào cuối năm.

Sau thời gian phải tạm dừng do thiếu đất đắp và vướng mặt bằng, đường dẫn hai đầu cầu Krông Bông đã được thi công trở lại. Mặt bằng được bàn giao 100%, nguồn vật liệu đắp được tháo gỡ nhờ tận dụng nguồn khoáng sản dôi dư từ bãi thải cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Nhà thầu tranh thủ những khoảng thời gian nắng ráo tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) cử cán bộ bám sát hiện trường, đôn đốc tiến độ và yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình.

heo chủ đầu tư, giá trị thực hiện đạt hơn 34%. Nhà thầu đang tăng cường máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026.

Ông Bạch Xuân Quân, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty TNHH Châu Phúc cho biết: "Nhà thầu đang tập trung đắp nền đường, tranh thủ thời tiết thuận lợi và tổ chức tăng ca đến 22-23h. Do mưa kéo dài, một số vị trí mới thi công trở lại khoảng 10 ngày; nhà thầu dự kiến hoàn thành công trình vào ngày 31/12".

Cầu Krông Bông chưa hoàn thiện, người dân và học sinh vẫn phải đi phà qua sông mỗi ngày. Khi hoàn thành, cầu Krông Bông sẽ nối liền tuyến giao thông qua sông, góp phần chấm dứt việc người dân, học sinh phải đi phà và kết nối giao thông giữa các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ban đặt mục tiêu giải ngân tối đa kế hoạch vốn được bố trí cho dự án từ nay đến cuối năm, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng.

"Đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu đắp và đơn giá, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban yêu cầu nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi và triển khai các biện pháp thi công, nhằm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất ông", ông Đông nhấn mạnh