Đắk Lắk cảnh báo xả lũ thủy điện Sông Ba Hạ, yêu cầu người dân chủ động ứng phó an toàn

Hồ Thủy điện Sông Ba Hạ mở 12 cửa xả, điều tiết tổng lưu lượng 1.372m³/s về hạ du, người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin từ các đơn vị quản lý hồ thủy điện, sáng 12/11/2026, tình hình vận hành điều tiết nước tại các hồ thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh đang được theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Cụ thể, vào lúc 8 giờ ngày 12/11, hồ Thủy điện Sông Ba Hạ có mực nước đạt 103,18m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 105m. Lưu lượng nước về hồ đạt 3.242m³/s. Hiện hồ đang vận hành xả nước qua tràn với lưu lượng 972m³/s, đồng thời lưu lượng nước qua các tổ máy phát điện là 400m³/s.

Như vậy, tổng lưu lượng nước xả về hạ du của hồ đạt 1.372m³/s, với 12 cửa xả đang mở. Theo thông tin từ đơn vị quản lý, tình trạng thiết bị và công trình hiện vẫn hoạt động bình thường.

Đối với hồ Thủy điện Sông Hinh, vào lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước hồ đạt 203,95m, lưu lượng nước về hồ là 352m³/s. Lưu lượng vận hành qua các tổ máy phát điện đạt 55m³/s, hiện không thực hiện xả tràn. Tổng lưu lượng nước về hạ du của hồ là 55m³/s. Tình hình thiết bị, công trình cũng được đánh giá bình thường.

Chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt vùng hạ du

Trước diễn biến điều tiết nước tại các hồ thủy điện, người dân sinh sống dọc các tuyến sông, khu vực trũng thấp và những địa bàn có nguy cơ ngập lụt được khuyến cáo không chủ quan, cần thường xuyên cập nhật thông tin về mực nước, lưu lượng xả và các bản tin cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng.

Đặc biệt, các hộ dân ở khu vực ven sông cần chủ động rà soát nơi ở, kê cao tài sản, bảo vệ máy móc, vật dụng sản xuất và chuẩn bị phương án di chuyển người, phương tiện đến vị trí an toàn khi xuất hiện nguy cơ ngập lụt. Những khu vực sản xuất nông nghiệp ven sông cũng cần chủ động bảo vệ nông sản, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, hạn chế thiệt hại khi mực nước dâng cao.

Trong thời gian các hồ thủy điện điều tiết xả nước, người dân tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tổ chức đánh bắt cá, vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động trên sông, suối. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do mực nước có thể thay đổi nhanh, dòng chảy mạnh và khó dự đoán.

Các gia đình cần quan tâm theo dõi diễn biến thời tiết, nhắc nhở trẻ em không đến gần khu vực sông, suối, ao hồ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận thông tin cảnh báo và thực hiện sơ tán khi có yêu cầu.

Bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân

Việc vận hành điều tiết nước tại các hồ thủy điện có vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn công trình, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến dòng chảy, chủ động thông tin đến cộng đồng dân cư vùng hạ du.

Trong bối cảnh lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ đang ở mức 3.242m³/s, công tác cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó cần được đặc biệt chú trọng. Sự chủ động của chính quyền cơ sở cùng ý thức phòng tránh của từng hộ gia đình sẽ góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng, không chủ quan trước những thay đổi của dòng chảy, ưu tiên bảo vệ tính mạng con người và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp.