Cơ sở thẩm mỹ JK, địa chỉ số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: SĐ.

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK, địa chỉ số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, đồng thời phát thông báo tìm người bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan Công an, cơ sở này do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi), trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai làm chủ. Ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm cắt tóc, làm đầu, gội đầu và phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, cơ sở không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, cũng không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định.

Đáng chú ý, các đối tượng đã thuê người không có chuyên môn, không có giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia để tư vấn, quảng cáo sai sự thật về phương pháp và công dụng của máy móc, thiết bị. Từ đó, tạo lòng tin, lôi kéo khách hàng trả tiền thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn...

Bước đầu, cơ quan Công an xác định có 20 khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở này, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để bảo đảm quyền lợi của những người bị hại và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai từng sử dụng dịch vụ, thanh toán tiền tại Cơ sở thẩm mỹ JK và nhận thấy mình có liên quan đến vụ việc, sớm liên hệ trình báo.

Người dân có thể đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột; hoặc liên hệ số điện thoại 0694.389.144, 0942.063.673 (gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.