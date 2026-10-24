Đắk Lắk: Cảnh báo tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông

Xe công nông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, xe công nông (hay còn gọi là máy kéo nhỏ) xuất hiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường dẫn vào khu sản xuất ở Đắk Lắk. Khi mùa thu hoạch cà phê đang đến gần, phương tiện này được sử dụng để chở nông sản, vật tư phục vụ sản xuất. Bên cạnh những xe được bảo dưỡng và lưu thông cẩn trọng, vẫn có phương tiện di chuyển tùy tiện, thiếu đèn cảnh báo hoặc chở hàng che khuất tầm nhìn.

Xe công nông lưu thông trên đường tại Đắk Lắk. Ảnh: N.H

Đáng lo ngại, những xe không có đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu rất khó được nhận biết từ xa vào ban đêm. Xe công nông thường di chuyển chậm, có kích thước lớn; khi chở hàng cồng kềnh hoặc lưu thông trên đường đông phương tiện, người điều khiển và các xe phía sau có thể gặp khó khăn khi quan sát, xử lý tình huống.

Riêng ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ tai nạn liên quan đến xe công nông, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Khoảng 14h17, tại Km1714+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Buôn Mùi, xã Krông Búk, xe tải biển số 81H-078.xx do anh Phạm Hoàng Vũ (sinh năm 2001, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk đã va chạm với xe công nông không biển số do anh Y Buk Mlô (SN 1984, trú xã Krông Búk) điều khiển từ đường nhánh ra đường chính.

Vụ va chạm khiến anh Y Buk Mlô bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là anh Mlô điều khiển xe máy kéo từ đường nhánh ra đường chính nhưng không nhường đường.

Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông xảy ra trên các tuyến đường ở Đắk Lắk. Ảnh: N.H

Khoảng 20h50 cùng ngày, tại Km31+700 đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, thuộc xã Hòa Phú, xe công nông biển số 47N-53xx do ông Cao Văn Thọ (sinh năm 1966) điều khiển đang đỗ bên phải đường thì va chạm với xe mô tô biển số 60B4-710.xx do chị H.Th.Th (SN 1996, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông cùng chiều từ xã Hòa Phú đi xã Ea Ktur. Vụ tai nạn khiến chị Th tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là chị Th thiếu chú ý quan sát; ông Thọ đỗ xe không có tín hiệu báo trước.

Theo thống kê, từ năm 2025 đến nay, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy kéo, xe công nông, làm 30 người tử vong và 11 người bị thương.

Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn liên quan đến xe công nông. Trong đó, lực lượng tổ chức dán miễn phí decal phản quang lên phương tiện để tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.

Kết hợp tuyên truyền với tuần tra, xử lý

Theo lực lượng CSGT, xe công nông là phương tiện phục vụ sản xuất quen thuộc của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, nhiều xe đã cũ, tự chế hoặc thiếu đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, gương chiếu hậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT dán miễn phí decal phản quang lên phương tiện để tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.

CSGT đến các buôn làng, khu vực tập kết phương tiện để dán miễn phí decal phản quang lên thân xe, thùng xe. Những dải phản quang giúp phương tiện dễ được nhận biết từ xa vào ban đêm hoặc khi thời tiết bất lợi, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tuyên truyền, vận động chủ phương tiện lắp bổ sung đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, gương chiếu hậu; không chở người trên thùng xe, không chở hàng quá tải và chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, CSGT cũng phối hợp với Công an xã tuyên truyền tại các thôn, buôn, nương rẫy và hộ dân sử dụng xe công nông; hướng dẫn người dân không tự ý độ, chế, lắp ráp hoặc thay đổi kết cấu xe, không chở người trên thùng và không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chất ma túy.

Lực lượng chức năng vận động người dân ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời yêu cầu thường xuyên kiểm tra phanh, đèn và các bộ phận kỹ thuật trước khi lưu thông.

CSGT khuyến cáo người dân không chở người trên thùng phương tiện. Ảnh: N.H

Theo số liệu từ Phòng CSGT Đắk Lắk, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng đã đăng tải 1.264 tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội; tổ chức 153 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút 91.474 lượt người tham gia. CSGT trao tặng 700 mũ bảo hiểm, 260 tài liệu tuyên truyền, 28.876 tờ rơi và 950 phần quà; tổ chức 789 buổi tuyên truyền lưu động bằng tiếng Kinh và tiếng Ê Đê. Lực lượng cũng phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện 71 bài viết và 28 phóng sự về an toàn giao thông; dán decal phản quang cho hơn 2.000 xe công nông trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với Công an cơ sở và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhất là tại những địa bàn có nhiều hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản.

"Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nguy cơ khi điều khiển xe công nông tham gia giao thông; nhắc nhở việc chở hàng đúng quy cách, không chở người trên thùng xe, không che khuất tầm nhìn, bảo đảm phương tiện có các dấu hiệu nhận biết cần thiết và chú ý quan sát khi lưu thông", đại tá Nguyễn Huy Thành nói.

Trưởng phòng CSGT Đắk Lắk nhấn mạnh: "Cùng với tuyên truyền, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ xảy ra tai nạn; phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc xử lý phải đi đôi với hướng dẫn, nhắc nhở; các trường hợp cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn sẽ bị xử lý theo quy định".