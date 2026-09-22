Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài

Lượng mưa phổ biến từ 50-130 mm, có nơi trên 150 mm; mực nước trên các sông dao động theo xu hướng tăng; riêng các sông, suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ngập cục bộ tại khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời gia tăng rủi ro lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa dông cũng có thể kèm theo lốc, sét, gió mạnh, gây nguy hiểm đến tính mạng, nhà cửa và công trình của người dân.

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu tối đa thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 22/9/2026 yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã theo dõi sát diễn biến thời tiết và khẩn trương triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó theo thẩm quyền.

Theo đó, UBND các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; chủ động rà soát các khu vực xung yếu như ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực địa chất yếu để sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu và tuyến đường, cầu, cống, ngầm, tràn có nguy cơ ngập, nước chảy xiết; bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và rào chắn tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi mất an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh cho nhân dân khu vực có nguy cơ bị chia cắt. Công tác khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước tại các khu đô thị, dân cư và vùng sản xuất cũng cần được gấp rút thực hiện nhằm hạn chế ngập úng cục bộ. Khi xảy ra sự cố, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả kịp thời; ưu tiên cao nhất việc bảo đảm an toàn tính mạng người dân, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ, lúng túng…

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật các bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế. Đồng thời, sở chủ trì, phối hợp rà soát các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; theo dõi tình hình an toàn hồ chứa thủy lợi, đê điều, công trình phòng, chống thiên tai; phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa để thực hiện vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi, thủy điện chủ động quan trắc, rà soát khả năng tích nước, dung tích phòng lũ và vận hành điều tiết hồ chứa theo quy trình, quy định; chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ đối với các hồ thuộc diện phải thực hiện; không vận hành bất thường gây mất an toàn công trình và vùng hạ du; chủ động thông báo, cảnh báo kịp thời cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du trước khi xả nước và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường, cầu, cống, ngầm, tràn và các công trình giao thông có nguy cơ bị ngập, sạt lở; kịp thời bố trí lực lượng cảnh giới, phân luồng, hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông tại các vị trí không bảo đảm an toàn; xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, gió mạnh. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân cư, khắc phục hậu quả thiên tai…