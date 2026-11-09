Đắk Lắk cảnh báo mưa lớn, yêu cầu thông tin đến từng hộ dân

Một thủy điện tại Đắk Lắk xả lũ năm 2025. (Ảnh tư liệu)

Ngày 9/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn 193-CV/BTGTU, đề nghị các địa phương, cơ quan báo chí tăng cường thông tin, cảnh báo mưa lũ, giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát thông tin dự báo: từ chiều 9/11 đến hết ngày 11/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa to đến rất to.

Các địa bàn được dự báo gồm: xã M’Drắk và các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông Hòa… Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước nguy cơ trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đảng ủy các xã, phường, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao, chỉ đạo tăng cường cảnh báo đến từng hộ dân về mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất có thể xảy ra.

Hệ thống truyền thanh địa phương phải thường xuyên theo dõi, cập nhật và phát đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo thời tiết, diễn biến mưa lũ, kế hoạch xả lũ cùng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng.

Các địa phương đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm lệnh sơ tán, di dời khi có yêu cầu của chính quyền.