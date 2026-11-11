Đắk Lắk: Cảnh báo 3 tuyến đường ngập sâu, không thể đi lại

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi cảnh báo về tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một số tuyến đường ở Đắk Lắk bị ngập do mưa lớn

Theo thông tin cảnh báo, hiện có 3 vị trí bị ngập sâu, không thể lưu thông, gồm:

Quốc lộ 19C, đoạn từ Km50+600 đến Km50+750, thuộc thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân.

Đường tỉnh ĐT647, khu vực cầu Suối Trăng, đoạn từ Km13+000 đến Km13+200, thuộc khu vực Kỳ Lộ – Phú Mỡ.

Đường liên thôn Lãnh Vân – Hà Rai, thuộc xã Xuân Lãnh.

Tại các vị trí trên, nước ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân không cố tình điều khiển phương tiện vượt qua đoạn đường ngập nước.

Đáng chú ý, mưa lớn những ngày qua khiến mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương dâng cao, đe dọa gây ngập các khu vực trũng thấp. Một số trường học tại xã Đồng Xuân và Tuy An Tây đã cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ trưa 10/11 đến trưa 12/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có khả năng dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, suối vẫn ở mức đáng lo ngại.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn và khu vực ngập sâu, không để người dân, phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các đoạn đường ngập lụt, chủ động lựa chọn tuyến đường khác, theo dõi thông tin cảnh báo và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản.