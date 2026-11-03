Đắk Lắk: Cận cảnh quốc lộ 29 xuống cấp, dự kiến đầu tư 7.100 tỷ đồng nâng cấp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, sau sáp nhập Phú Yên và Đắk Lắk, quốc lộ 29 (QL29) là tuyến kết nối phía Đông và phía Tây tỉnh Đắk Lắk, cũng là tuyến đường duy nhất, gần nhất để kết nối giữa hai trung tâm Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa khiến lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng, trong khi đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn xuống cấp gây mất an toàn giao thông.

Theo đó, QL29 là tuyến kết nối với các trục giao thông quan trọng, kết nối cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không, đường sắt, cửa khẩu và các vùng sản xuất của địa phương, tạo điều kiện phát triển các hành lang kinh tế.

Hiện nay nhiều vị trí trên QL29 xuống cấp, bong tróc, xuất hiện ổ gà, đọng nước khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là các phương tiện xe máy, lưu thông khi trời tối hoặc thời tiết có mưa.

Mặt đường nhỏ hẹp, trong khi xe container chở nông sản lưu thông nhiều. Tại một đoạn cong cua, xe container đã xảy ra va chạm với phương tiện khác.

Nhà dân nằm sát QL29, khoảng cách từ lối ra vào nhà đến dòng xe lưu thông khá gần. Bà Lê Thị Tâm chia sẻ: “Nhà nằm sát mặt đường, mà đường lại nhỏ hẹp, xe cộ qua lại thường xuyên. Mỗi lần ra vào nhà, chúng tôi phải quan sát kỹ. Mong tuyến đường sớm được nâng cấp để đi lại thuận tiện, an toàn hơn.”

QL29 chạy qua khu dân cư, các phương tiện chen chúc trên mặt đường chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất kỳ lúc nào.

Khu vực QL29 giao với QL1A, đây là một trong những điểm kết nối của tuyến với mạng lưới giao thông liên vùng.

Theo ghi nhận, mặt đường hẹp, xe tải hoạt động liên tục khiến người đi bộ và xe máy di chuyển khó khăn, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. "Mỗi lần gặp xe lớn đi ngược chiều, tôi phải giảm tốc độ, quan sát kỹ để tránh va quệt. Đi qua tuyến này, đặc biệt vào giờ học sinh tan trường, giờ cao điểm khá mất thời gian, nhất là những đoạn đông dân cư", tài xế Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Từ trên cao, tuyến QL29 chạy qua Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, men theo hồ thủy điện Krông H’năng và bờ đập, kết nối Buôn Ma Thuột với Phú Yên. Dự án nâng cấp QL29 mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Mỗi ngày, trên tuyến, xe khách, xe tải và xe máy thường xuyên đi chung làn. Những hình ảnh ấy cho thấy áp lực ngày càng rõ trên trục kết nối phía Đông và phía Tây tỉnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong lúc chờ QL29 được nâng cấp, mở rộng, hiện trên tuyến có 8 công trình với tổng kinh phí 112,207 tỷ đồng đang thi công để đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, 2 công trình chuyển tiếp gồm sửa chữa cầu Đà Nông và sửa chữa đột xuất tường hộ lan bị mất cắp, kinh phí 20,207 tỷ đồng; 6 công trình làm mới có kinh phí 92 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 2/7/2026 của HĐND tỉnh Đắk Lắk, dự án cải tạo, nâng cấp QL29 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư dự kiến 7.100 tỷ đồng, giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh làm chủ đầu tư. Phương án đề xuất mở rộng 25km qua đô thị, thị trấn lên 4 làn xe; 125km còn lại đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Đắk Lắk đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét nâng cấp QL29, qua đó tăng cường kết nối phía Đông tỉnh với Buôn Ma Thuột, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế. Trước mắt, các đơn vị quản lý cần rà soát, sửa chữa những điểm hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên tuyến.

Video: Cận cảnh QL29 nhỏ hẹp, đề xuất hơn 7.000 tỷ đồng nâng cấp trục kết nối rừng - biển.