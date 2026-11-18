Dự án nút giao thông khác mức đường Hùng Vương – quốc lộ 1, còn gọi là cầu vượt đường sắt, quốc lộ 1, được UBND tỉnh Phú Yên (cũ) phê duyệt năm 2019, khởi công tháng 3/2020. Công trình có tổng mức đầu tư 753 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư, Ban C), lũy kế vốn đã cấp đến nay đạt hơn 443 tỷ đồng.

Dự án là nút giao quan trọng, kết nối quốc lộ 1 với khu vực trung tâm các phường Bình Kiến, Tuy Hòa (Đắk Lắk). Hiện phương tiện từ quốc lộ 1 vào trung tâm phải qua đoạn cua khuất tầm nhìn, không có đèn tín hiệu cảnh báo; việc lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Ban C, dự án từng được xác định thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2022, nhưng tiến độ nhiều lần điều chỉnh. Năm 2020, địa phương bàn giao khoảng 6,9/11,028ha mặt bằng, phục vụ thi công một số hạng mục cầu dẫn.

Tuy nhiên, dự án sau đó phải tạm dừng trong nhiều năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời được đưa vào danh mục rà soát giãn tiến độ. Đến tháng 7/2026, sau nhiều đợt bàn giao mặt bằng, công trường đủ điều kiện triển khai phần cầu chính vượt quốc lộ 1, cầu dẫn, cầu dẫn nhánh lên và đường dẫn.

Cầu vượt đường sắt quốc lộ 1 khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Cầu vượt đường sắt, quốc lộ 1 thi công trở lại sau nhiều năm gián đoạn do khó khăn về nguồn vốn và vướng mặt bằng.

Hiện nay, các nhà thầu đã tổ chức nhiều mũi thi công, đúc dầm hộp, thi công trụ cầu. Đồng thời, gia công vòm thép cho nhịp cầu chính. Công trường cũng triển khai đắp đất đường dẫn.

Theo chủ đầu tư, quá trình thi công, một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do khu tái định cư chưa hoàn thành đồng bộ, có hộ kiến nghị tái định cư tại chỗ; cửa hàng xăng dầu Petrolimex chưa di dời. Vì vậy, các trụ và mố của nhánh cầu xuống N1 chưa thể thi công đồng bộ.

Ban C cũng cho biết đã hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền trong lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ban đang phối hợp UBND phường Bình Kiến vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng để thi công đồng bộ, hoàn thành dự án.

Đồng thời, đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp, bổ sung thiết bị và chủ động vật tư để thi công theo tiến độ cam kết. Dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Cận cảnh công trường cầu vượt đường sắt, quốc lộ 1 hơn 752 tỷ đồng. Video: N.H