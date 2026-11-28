Tối 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi cảnh báo về tình trạng ngập lụt, nước chảy xiết tại Km14+500 đường tỉnh 642, đoạn qua cầu Sông Cô, xã Đồng Xuân.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk dựng rào cấm lưu thông qua cầu Sông Cô do nước chảy xiết

Theo thông tin cập nhật lúc 20 giờ cùng ngày, nước sông Cô chảy xiết qua mặt đường, gây ngập sâu khoảng 30cm, khiến người và phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an xã Đồng Xuân đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố tình vượt qua đoạn đường ngập nước, chủ động thay đổi lộ trình hoặc tạm dừng hành trình; chấp hành nghiêm biển cấm và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận, chiều tối 28/11, mưa lớn ở thượng nguồn khiến lũ trên sông Kỳ Lộ dâng nhanh, gây ngập nhiều đoạn đường. Quốc lộ 19C, đoạn nối xã Đồng Xuân với xã Xuân Lãnh, cũng bị ngập, chia cắt giao thông.

Chính quyền các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Tuy An Tây đã triển khai các biện pháp kiểm soát giao thông, đồng thời khẩn trương vận động người dân tại vùng trũng thấp, ven sông di dời đến nơi an toàn.

Nước ngập cầu Sông Cô

Theo dự báo, từ đêm 28/11 đến ngày 1/12, lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua các ngầm, tràn, cầu và đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin mưa lũ, chủ động phòng tránh nguy hiểm. Khi cần hỗ trợ về giao thông, liên hệ đường dây nóng của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk: 0796.474.747.

Đắk Lắk: Nhiều hồ chứa lớn có nguy cơ phải xả lũ Theo công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, sau các đợt mưa lũ liên tiếp, các hồ Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, Sông Hinh, La Hiêng 2, Phú Xuân đang ở mực nước cao. Trong khi đó, lượng mưa từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11 dự báo phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ trên 600mm/đợt, nguy cơ lũ lên nhanh, ngập lụt, sạt lở đất. Sở Công Thương Đắk Lắk đề nghị các chủ hồ tuân thủ quy trình vận hành, bảo đảm dung tích phòng lũ, không xả đột biến, tuyệt đối không đánh đổi an toàn hạ du để tích nước phát điện. Các đơn vị phải tăng cường phối hợp vận hành liên hồ, cảnh báo trước khi xả lũ, kiểm tra an toàn công trình thủy điện, lưới điện, trực ban 24/24 giờ, báo cáo trước 15 giờ hằng ngày. Đơn vị, cá nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy ra thiệt hại về người sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.