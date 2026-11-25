Phường Ea Kao ra mắt các đơn vị, cá nhân kết nghĩa hỗ trợ các hộ nghèo; tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay ở tỉnh Đắk Lắk diễn ra rộng khắp, sôi nổi từ khắp các thôn, buôn đến tổ dân phố.

Đổi mới trong công tác tổ chức, đề cao vai trò chủ thể của người dân cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền đã giúp ngày hội thêm ấm áp nghĩa tình, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Rộn ràng ngày hội

Chào đón Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Đắk Lắk, không khí vui tươi, rộn ràng lan tỏa khắp các thôn, buôn, tổ dân phố, từ đại ngàn đến miền duyên hải. Các địa phương đã tổ chức hài hòa giữa phần lễ với phần hội đậm bản sắc văn hóa để nhân dân chung vui.

Buôn Ako Dhông (phường Buôn Ma Thuột) có 415 hộ với1.268 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm gần 30%. Ngày hội diễn ra ngay tại nhà văn hóa cộng đồng của buôn, rộn rã tiếng cồng chiêng, tiếng cười nói hòa cùng sắc màu thổ cẩm truyền thống của những chàng trai, cô gái Ê đê. Đồng bào cùng nhìn lại một năm gắn kết phát triển buôn làng và quây quần bên bữa cơm đại đoàn kết.

Chị H’Hoa Niê, người dân buôn Ako Dhông chia sẻ, chị tự hào khi sống giữa lòng đô thị Buôn Ma Thuột nhưng buôn làng vẫn giữ trọn nếp nhà dài, tiếng cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm và nhiều phong tục tốt đẹp của ông bà.

Từ những giá trị văn hóa giàu bản sắc ấy, bà con đã khai thác làm du lịch cộng đồng hiệu quả. Ngày hội đại đoàn kết hằng năm không chỉ là dịp để mọi người gặp gỡ, thăm hỏi nhau mà còn giúp các gia đình, các dân tộc trong buôn thêm gắn bó.

Theo anh Y Sac Ly Arul, Phó trưởng buôn Ako Dhông, thành quả lớn nhất của năm qua chính là sự đồng thuận của người dân. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo hộ nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường đều được hưởng ứng tích cực.

Trên cơ sở đó, thời gian tới, buôn tiếp tục vận động người dân vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn bản sắc để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng, mang lại sinh kế bền vững.

Tại phường Ea Kao, ngày hội với chủ đề “Kết nối bản sắc, đoàn kết và nghĩa tình” gồm hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Nhân dân 18 thôn, buôn hào hứng tranh tài ở hội thi ẩm thực “Bữa cơm đoàn kết”, thi nhảy bao bố, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu và giao lưu văn nghệ. Dịp này, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk trực tiếp trao tặng nhiều phần quà cho địa phương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó.

Ông Y Siu Byă, Chủ tịch Hội đồng già làng phường Ea Kao phấn khởi chia sẻ, đồng bào 26 dân tộc đã chuẩn bị chu đáo từ rượu cần, trang phục thổ cẩm truyền thống đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc để cùng chung vui và thể hiện tình đoàn kết.

Ngày hội đại đoàn kết năm nay được tổ chức tập trung toàn phường, mang lại không khí rộn ràng, vui tươi. Đồng bào phấn khởi và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chủ trương, đường lối của Đảng.

Ở buôn Ea Sang (xã Cư M'gar), nơi 6 dân tộc anh em cùng chung sống, sự đoàn kết còn gắn liền với tinh thần tương trợ trong lao động sản xuất. Bà Lê Thị Sáu, người dân buôn Ea Sang cho hay, bà con trong buôn luôn tôn trọng bản sắc văn hóa riêng của từng dân tộc.

Ngày hội đại đoàn kết không chỉ thể hiện sự gắn bó mà còn phản ánh thành quả sung túc sau một năm lao động, là dịp để mọi người chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Nhờ có đội ngũ cán bộ cơ sở năng động, kịp thời chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp nâng cao năng suất, sản lượng trong trồng trọt, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Chăm lo thiết thực, bồi đắp sức mạnh nội sinh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn là dịp thể hiện sinh động sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo các cấp trực tiếp về tận thôn, buôn, tổ dân phố chung vui với bà con. Năm nay Đắk Lắk dành 15,48 tỷ đồng, hỗ trợ mỗi khu dân cư 10 triệu đồng để tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” tại ngày hội.

Chị H'Yiu Mlô, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Buôn trưởng buôn Ea Sang, xã Cư M’gar cho biết, buôn có 747 hộ với 3.022 nhân khẩu. Hệ thống chính trị ở buôn luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa của ngày hội.

Nhờ đó, 100% bà con nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các hoạt động. Đặc biệt, bà con rất phấn khởi và vui mừng khi được hỗ trợ 10 triệu đồng, tiếp sức rất nhiều cho công tác vận động, tổ chức tại cơ sở.

Tại xã biên giới Ia Lốp, bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu thể dục thể thao, ngày hội còn diễn ra nhiều phần việc ý nghĩa như: trao giấy công nhận gia đình văn hóa, biểu dương người có uy tín; trao giấy công nhận khu dân cư, thôn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2026.

Ủy ban Nhân dân xã tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, giao lưu giữa các câu lạc bộ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Những hoạt động sôi nổi hòa cùng các làn điệu dân ca, dân vũ, nhảy sạp, khua luống, đờn ca tài tử và những màn trình diễn trang phục truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc, để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Theo ông Bùi Tiến Hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Lốp, là địa bàn biên giới có 15 dân tộc sinh sống, chuỗi hoạt động tại ngày hội đã thu hút đông đảo người dân, lực lượng vũ trang và khối các trường học tham gia.

Qua đó, xã tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc; tạo điều kiện để mọi người gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Bí thư Đảng ủy xã căn cứ cách mạng Ea Mdroh, ông Trần Doãn Tới nêu rõ, toàn xã có gần 34.000 nhân khẩu với 32 dân tộc và 4 tôn giáo chính. Địa bàn rộng, dân cư đông và phân tán sau sáp nhập, chính sự đoàn kết giữa các thành phần dân cư là sức mạnh nội sinh để địa phương phát triển.

Việc tổ chức ngày hội giúp bà con nhìn lại kết quả sau hơn một năm sáp nhập, nhân rộng các mô hình điển hình; tạo cầu nối để cấp ủy, chính quyền gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm đề ra quyết sách sát thực tiễn, hợp lòng dân.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đánh giá, với 45 dân tộc anh em cùng chung sống, việc tỉnh kết hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo sự gắn kết thực chất trong cộng đồng, mở ra không gian để bản sắc văn hóa các dân tộc được biểu đạt trọn vẹn. Hằng năm, ngày hội ở khu dân cư thường tổ chức theo tinh thần ‘góp gạo thổi cơm’.

Với các khu phố thuận lợi thì việc này không quá khó, nhưng với vùng khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ 10 triệu đồng/khu dân cư tuy không lớn về vật chất nhưng kịp thời.

Đây là dịp để bà con quây quần sẻ chia những câu chuyện đời sống, bồi đắp tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, sâu sắc. Từ sự gắn bó trong đời sống văn hóa ở mỗi khu dân cư, sức mạnh của khối đại đoàn kết tiếp tục được khẳng định, tạo nền tảng để Đắk Lắk phát triển, Tây Nguyên phát triển bền vững.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Đắk Lắk đã thực sự trở thành nhịp cầu gắn kết ý Đảng với lòng dân.

Ngày hội khép lại nhưng dư âm, ấn tượng tốt đẹp sẽ còn mãi, tinh thần đoàn kết tiếp tục được củng cố và lan tỏa, tạo động lực để nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa./.